Campo e industria registran caídas en 19 estados; Morelos se hunde 38.6% y Quintana Roo, 20.6%

| 14:05 | Bryan Rivera González | UnoTV

En cambio, San Luis y Veracruz tuvieron un crecimiento trimestral.
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Foto: Cuartoscuro

En 19 entidades se registraron caídas anuales en las actividades primarias o secundarias durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los retrocesos más pronunciados se concentraron en cuatro entidades entre abril y junio, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Las mayores caídas anuales por sector fueron:

  • Morelos: -38.6% en actividades primarias
  • Nayarit: -33.9% en actividades primarias
  • Quintana Roo: -20.6% en actividades secundarias
  • Morelos: -19.8% en actividades secundarias

Las actividades primarias abarcan la agricultura, la cría y explotación de animales, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. Las secundarias incluyen la minería, las industrias manufactureras, la construcción y la generación de electricidad, entre otras actividades.

Entidades con caídas en el campo o la industria

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Ciudad de México
  • Coahuila
  • Colima
  • Chihuahua
  • Durango
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • Tabasco
  • Yucatán

Estados con mayor crecimiento económico en el segundo trimestre de 2026

En cifras desestacionalizadas, San Luis Potosí y Veracruz registraron el mayor crecimiento trimestral de la actividad económica, con 3.6% cada uno. Les siguieron Jalisco y Coahuila, con 3.2%, Oaxaca, con 3.0%, y Ciudad de México, con 2.7%.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, Hidalgo encabezó el crecimiento, con 8.5%, seguido de Colima, con 5.8%; Veracruz, con 5.1%; Sinaloa, con 4.8%; Tamaulipas, con 4.3%; Yucatán, con 4.2%, y Oaxaca, con 3.9%.

Entidades con mayores caídas trimestrales

Nayarit registró una disminución de 2.5% respecto al trimestre anterior; Puebla, de 2.3%, y Morelos, de 2.0%.

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