Campo e industria registran caídas en 19 estados; Morelos se hunde 38.6% y Quintana Roo, 20.6%
En cambio, San Luis y Veracruz tuvieron un crecimiento trimestral.
En 19 entidades se registraron caídas anuales en las actividades primarias o secundarias durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los retrocesos más pronunciados se concentraron en cuatro entidades entre abril y junio, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).
Las mayores caídas anuales por sector fueron:
- Morelos: -38.6% en actividades primarias
- Nayarit: -33.9% en actividades primarias
- Quintana Roo: -20.6% en actividades secundarias
- Morelos: -19.8% en actividades secundarias
Las actividades primarias abarcan la agricultura, la cría y explotación de animales, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. Las secundarias incluyen la minería, las industrias manufactureras, la construcción y la generación de electricidad, entre otras actividades.
Entidades con caídas en el campo o la industria
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Chihuahua
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- Tabasco
- Yucatán
Estados con mayor crecimiento económico en el segundo trimestre de 2026
En cifras desestacionalizadas, San Luis Potosí y Veracruz registraron el mayor crecimiento trimestral de la actividad económica, con 3.6% cada uno. Les siguieron Jalisco y Coahuila, con 3.2%, Oaxaca, con 3.0%, y Ciudad de México, con 2.7%.
A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, Hidalgo encabezó el crecimiento, con 8.5%, seguido de Colima, con 5.8%; Veracruz, con 5.1%; Sinaloa, con 4.8%; Tamaulipas, con 4.3%; Yucatán, con 4.2%, y Oaxaca, con 3.9%.
Entidades con mayores caídas trimestrales
Nayarit registró una disminución de 2.5% respecto al trimestre anterior; Puebla, de 2.3%, y Morelos, de 2.0%.
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