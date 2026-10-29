Campo e industria registran caídas en 19 estados; Morelos se hunde 38.6% y Quintana Roo, 20.6%

Foto: Cuartoscuro

En 19 entidades se registraron caídas anuales en las actividades primarias o secundarias durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los retrocesos más pronunciados se concentraron en cuatro entidades entre abril y junio, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Las mayores caídas anuales por sector fueron:

Morelos: -38.6% en actividades primarias

Nayarit: -33.9% en actividades primarias

Quintana Roo: -20.6% en actividades secundarias

Morelos: -19.8% en actividades secundarias

Las actividades primarias abarcan la agricultura, la cría y explotación de animales, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. Las secundarias incluyen la minería, las industrias manufactureras, la construcción y la generación de electricidad, entre otras actividades.

Entidades con caídas en el campo o la industria

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán

Estados con mayor crecimiento económico en el segundo trimestre de 2026

En cifras desestacionalizadas, San Luis Potosí y Veracruz registraron el mayor crecimiento trimestral de la actividad económica, con 3.6% cada uno. Les siguieron Jalisco y Coahuila, con 3.2%, Oaxaca, con 3.0%, y Ciudad de México, con 2.7%.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, Hidalgo encabezó el crecimiento, con 8.5%, seguido de Colima, con 5.8%; Veracruz, con 5.1%; Sinaloa, con 4.8%; Tamaulipas, con 4.3%; Yucatán, con 4.2%, y Oaxaca, con 3.9%.

Entidades con mayores caídas trimestrales

Nayarit registró una disminución de 2.5% respecto al trimestre anterior; Puebla, de 2.3%, y Morelos, de 2.0%.

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