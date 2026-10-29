Suman 74 muertos y decenas de heridos por choque de trenes en España

La morgue de Toledo está a su máxima capacidad. Foto: AFP

Suman al menos 74 personas muertas y decenas heridas por el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, en España. Las autoridades prometen una investigación para evitar que otro incidente de este tipo vuelva a repetirse.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Transportes dio la última actualización este jueves, a un día del siniestro que conmocionó a todo el país.

Además de las personas muertas, existen 50 heridos en diferentes hospitales, algunos de los cuales fueron trasladados por helicóptero.

La morgue de Toledo se quedó sin capacidad de recibir más cuerpos de las víctimas, por lo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) instaló carpas y cámaras frigoríficas en un descampado.

25 médicos forenses trabajan en la identificación de las víctimas.

Entre tanto, las familias siguen esperando información sobre los pasajeros desaparecidos que viajaban en los trenes accidentados.

“Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano”, aseguró a la AFP Manuel San Emeterio, quien busca a Pepe, de 54 años.

¿Cómo fue el accidente en Toledo?

Por la mañana del miércoles, un tren de la empresa estatal Renfe, que partió de Madrid rumbo a Sevilla, impactó por detrás a otro convoy de la compañía Iryo, en la municipalidad de Urda, a alrededor de 150 kilómetros al sur de Madrid.

De acuerdo con el reporte, la unidad de Iryo estaba detenida en la vía férrea, debido a un presunto fallo en el sistema de seguridad ferroviaria LZB que mide la velocidad y circulación de los trenes. Sin embargo, el convoy de Iryo recibió la orden de continuar el trayecto, por lo que después de 25 kilómetros colisionó contra el tren detenido.

Para este jueves, los servicios de emergencia usaban dos enormes grúas y perros de la Guardia Civil para encontrar a víctimas entre los amasijos de hierro.

Exigen respuestas

Este accidente es el segundo de este tipo que ocurre en España en menos de un año, lo que ha despertado alarmas.

“Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder”, indicó el rey Felipe VI, tras visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez reiteró su compromiso de determinar las causas de la colisión.

“Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder”, aseguró tras una reunión del comité de emergencia.

Mientras tanto, opositores políticos presionan al gobierno izquierdista a un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

“Los españoles necesitan respuestas y se están preguntando qué es lo que pasa en la alta velocidad de nuestro país”, dijo Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular (PP).

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.