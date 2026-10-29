Patrick Stewart, estrella de “Star Treck” y “X-Men”, muere a los 86 años

Era ícono del cine de ciencia ficción. Foto: Shutterstock

Patrick Stewart, actor británico recordado por sus papeles en franquicias como “Star Trek” y “X-Men”, murió a los 86 años, de acuerdo con un comunicado difundido por su representante Kelly Bush Novak. El intérprete construyó una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, donde encarnó personajes que lo convirtieron en una figura emblemática de la ciencia ficción.

Según el comunicado, el intérprete murió en su casa de Los Ángeles, este miércoles 28 de octubre acompañado por su esposa, Sunny, familiares y amigos.

¿De qué murió Patrick Stewart?

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:

Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy

Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd



Photo Credit: Tommy Garcia pic.twitter.com/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

De acuerdo con el comunicado, también compartido en su cuenta de X, Patrick Stewart falleció después de enfrentar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El mensaje señaló que el actor estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos, en un ambiente de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas.

“Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su hogar en Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Atesoraremos para siempre la apacible tranquilidad y reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”. Kelly Bush Novak, representante del actor

Patrick Stewart, el actor que dio vida al capitán Picard y al Profesor X

Patrick Stewart has sadly passed away at 86. May he rest in peace.



In 1991, he surprised Star Trek creator Gene Roddenberry with a birthday performance, singing and dancing aboard the USS Enterprise-D. The private footage was later released on DVD. pic.twitter.com/gRkv572Jcm — Best Movie Moments 🍿 (@BestMovieMom) October 29, 2026

Nacido en 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Patrick Stewart desarrolló una carrera de más de 60 años que comenzó en el teatro británico y se extendió a grandes producciones de Hollywood.

Uno de sus papeles más recordados fue el del capitán Jean-Luc Picard en la franquicia “Star Trek”, donde destacó por aportar una interpretación reflexiva y una formación teatral clásica a la ciencia ficción.

También alcanzó reconocimiento internacional como Charles Xavier, conocido como el Profesor X, en la saga cinematográfica “X-Men”, personaje al que interpretó en distintas entregas de la franquicia. En diciembre, iba a volver con el mismo papel para la nueva cinta “Avengers Doomsday”.

Su trabajo le permitió transitar entre el teatro shakesperiano y las grandes producciones de entretenimiento, con actuaciones que lo consolidaron como uno de los rostros más reconocibles de ambas franquicias.

Antes de convertirse en una figura internacional del cine y la televisión, Stewart formó parte de la Royal Shakespeare Company, donde desarrolló buena parte de su formación artística.

A lo largo de su carrera también participó en proyectos de Broadway y en producciones televisivas, además de involucrarse en causas sociales y humanitarias.

Según el comunicado difundido tras su fallecimiento, la familia ha pedido que en vez de mandar flores se realice una donación al Fondo del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins.

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