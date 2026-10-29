Megamarcha nacional de trabajadores del IMSS: consulta el mapa de movilizaciones en CDMX y estados

Megamarcha nacional de trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha nacional este viernes 30 de octubre, con movilizaciones previstas en distintos estados del país.

Foto: IA

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

La inconformidad se relaciona con la propuesta de aumento salarial y el rechazo de los trabajadores disidentes a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó una propuesta de incremento global de 8%, distribuido en 4% al salario tabular y 4% como ayuda para el pago de renta de casa habitación. Los inconformes piden un aumento de 10% directo al salario y consideran insuficiente la propuesta.

Exigen la salida del dirigente sindical

Otra de las principales demandas es la renuncia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS. Los trabajadores disidentes buscan reunir firmas para impulsar su destitución y solicitar la realización de un congreso extraordinario.

Asamblea nacional del sábado 31 de octubre

Un día después de la megamarcha, los inconformes realizarán una asamblea constituyente para definir la estructura del movimiento y elegir representantes. De acuerdo con la convocatoria, el registro comenzará a las 8:00 horas y la asamblea está prevista para las 10:00 horas. Los representantes se elegirían considerando grupos de trabajadores por turno y unidad hospitalaria.

El IMSS anunció un plan de acciones para 120 días

En medio de las inconformidades, el Gobierno federal anunció un plan de 12 puntos para los siguientes 120 días. Entre las medidas difundidas están la basificación de 10 mil 939 trabajadores, la contratación de 2 mil 500 especialistas, la adquisición de equipos médicos, el mantenimiento de instalaciones y acciones para agilizar cirugías y fortalecer las salas de urgencias.

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