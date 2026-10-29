¡Saca la cobija! Noviembre tendrá ocho frentes fríos ¿cuáles son los riesgos para México?

Las autoridades le pidieron a la población extremar precauciones. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se esperan 56 frentes fríos en México durante el periodo 2026-2027; para el mes de noviembre habrá 8 sistemas frontales, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

El SMN informó que desde noviembre y hasta el mes de febrero del 2027 se espera la mayor concentración de frentes, con un total de 32, los cuales serán “favorecidos” por el fenómeno de El Niño, que también podría generar condiciones más húmedas en distintas regiones del territorio nacional. a partir de noviembre y hasta febrero

¿Cuáles son los riesgos para México con la llegada de los frentes fríos?

El SMN informó que entre los posibles efectos destacan un incremento de los eventos de Norte, heladas, vientos intensos, oleaje elevado y precipitaciones en las costas del golfo de México.

También podrían registrarse tormentas invernales en el norte y noroeste del país, debido a la interacción de masas de aire frío con la humedad atmosférica.

Según el pronóstico del SMN, los riesgos se concentrarían principalmente en:

Regiones de México Riesgos principales Norte y noroeste Frío intenso, heladas y tormentas invernales Centro y zonas montañosas Descensos de temperatura y heladas Litoral del golfo de México Eventos de Norte, lluvias y oleaje elevado Istmo de Tehuantepec Vientos intensos Zonas costeras del Golfo Interacción de frentes fríos con ciclones tropicales

Ante este escenario, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhorta a la población a prevenir riesgos:

Revisar viviendas y sistemas de calefacción.

Mantenerse informada mediante fuentes oficiales y evitar rumores.

Abrigarse adecuadamente.

No utilizar braseros, hornos o estufas para calentar espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

“Es importante estar preparados por si se presenta alguno en la zona donde te encuentres, estar atento a los avisos de Protección Civil, vestir con ropa gruesa y calzado cerrado, cubrir el cuerpo con chamarra, abrigo, bufanda, guantes; además, consumir frutas y vitaminas amarillas, ricas en vitaminas A y C”, advirtió el SMN.

¿Cuántos frentes fríos se esperan por mes?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, informó que el pronóstico de frentes fríos en México queda de la siguiente manera:

7 en octubre

8 en noviembre

9 en diciembre

8 en enero

7 en febrero

6 en marzo

6 en abril

2 en mayo

Cabe destacar que para esta temporada 2026-2027, el pronóstico de 56 sistemas frontales supera al promedio histórico de 50.

Se esperan 8 frentes fríos para noviembre. Foto: Uno TV

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío se forma cuando una masa de aire frío desplaza a otra de aire caliente, lo que provoca inestabilidad atmosférica, descenso de temperaturas, heladas, vientos intensos, lluvias y oleaje elevado. En México, estos sistemas suelen originarse cerca del polo norte, atraviesan Estados Unidos y recorren el territorio nacional del noroeste al sureste, con una duración de entre tres y siete días.

La temporada de frentes fríos en México se extiende de septiembre a mayo, con mayor actividad durante el invierno. Cuando las masas de aire polar cruzan el golfo de México, generan los llamados eventos de Norte, mientras que en el istmo y golfo de Tehuantepec pueden provocar fuertes vientos conocidos como tehuantepecos.

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