Maribel Guardia ratifica denuncia contra Imelda Tuñón ante Fiscalía de CDMX

La actriz sigue el proceso. FOTO: Cuartoscuro

Maribel Guardia acudió este miércoles 07 de octubre a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para ratificar la denuncia que presentó contra Imelda Tuñón, relacionada con los presuntos delitos de homicidio y daños contra la salud en el caso de Julián Figueroa.

La actriz llegó aproximadamente a las 12:30 horas a las instalaciones de la Fiscalía para ratificar (reafirmar) la denuncia; a su llegada, su abogado, Alonso Beceiro, confirmó a la prensa local que acudieron para dar seguimiento y ratificar la denuncia presentada contra Imelda Tuñón.

En esta ocasión, a diferencia de otras apariciones ante medios, Guardia no dio declaraciones, Beceiro tampoco respondió preguntas de los periodistas que se encontraban en el lugar. El abogado argumentó que los medios no saben informar y que, desde su perspectiva,algunos periodistas son tendenciosos y transforman la realidad.

🚨⚖️ ¡MARIBEL GUARDIA RATIFICÓ SU DENUNCIA CONTRA IMELDA TUÑÓN!

A su llegada, el representante l3g@l de Maribel, el abogado Alonso Beceiro, confirmó que acudieron para ratificar la d3nunc¡a por los presuntos d3l¡t0s de h0m1c1dio y daños contra la salud.

📹: Juan Pablo Méndez y… pic.twitter.com/w9dCflJKur — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 7, 2026

¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?

La denuncia fue presentada después de que Imelda Tuñón hablara públicamente sobre la forma en que obtenía medicamentos para suministrarselos a Julián Figueroa. En una entrevista en el podcast “Mesa Cero”, Tuñón contó que acudía con una psiquiatra y describía como propios algunos síntomas que padecía Julián para conseguir medicamentos que posteriormente le daba al cantante.

A partir de esas declaraciones, el abogado de Maribel Guardia informó que la denuncia buscaba que la Fiscalía investigara la presunta obtención y suministro de medicamentos controlados, así como si estos hechos pudieran tener alguna relación con la muerte de Julián Figueroa.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años, en ese momento, Maribel Guardia informó que la causa de muerte había sido un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. La nueva denuncia busca que las autoridades investiguen si existen otros elementos relacionados con los acontecimientos previos a su fallecimiento.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre las medidas cautelares que evitan que vea a su nieto?

Horas antes de que la intérprete acudieras a la FGJCDMX para continuar con el proceso, la actriz había declarado a medios que ella no ha sido notificada sobre la aplicación de medidas cauteleres que le prohíban ver a su nieto.“

A mí no me ha llegado ninguna notificación todavía. No sé qué trae esta notificación, pero todavía no la recibo. Así que pudiera hablar, pero no voy a hablar”.

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