León derrota a FC Juárez con gol agónico de Alfonso Alvarado en el cierre del partido

La Fiera ruge y vence a Bravos con gol de último minuto | Imago7

León venció 2-1 a FC Juárez en el Estadio León con un gol de Alfonso Alvarado al minuto 90+9, en un partido que concentró sus emociones en el tramo final. La Fiera abrió el marcador con un autogol de Francisco Nevárez validado por el VAR, mientras que Óscar Estupiñán empató de penal al 90+4. Cuando el empate parecía definitivo, Edgar Guerra mandó un centro desde la derecha y Alvarado aprovechó un error defensivo para sellar la victoria de los Esmeraldas en la jornada 10 del Apertura 2026.

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