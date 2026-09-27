Lando Norris critica a Franco Colapinto tras choque en el GP de Azerbaiyán: “No merece estar en la F1”

Franco Colapinto se disculpa tras accidente Foto: AFP

El argentino Franco Colapinto estuvo involucrado en un choque durante el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, en el que también se vieron afectados Pierre Gasly y Lando Norris.

Este último aseguró que fue un accidente que se pudo evitar si Franco manejaba con precaución, puntualizando que incluso consideraba que había pilotos que no deberían estar en la F1.

Lando Norris pide sanción para Colapinto

Tras una maniobra de Franco Colapinto que provocó un accidente que afectó al piloto de McLaren, Lando Norris, el propio británico criticó al argentino ante los medios, asegurando que: “Creo que la FIA debería empezar a repartir sanciones. Es una temeridad. Cuesta muchísimo dinero… todas mis piezas acaban en la basura”.

Pero lo que más llamó la atención y que incluso causó molestia entre los seguidores de Franco fue mencionar que no debería estar en la F1.

“Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Si causas un choque en una reanudación como esta, deberías tener al menos una sanción de un Gran Premio” aseguró.

¿Qué ocurrió con Franco Colapinto?

Fue durante la carrera de Bakú que Alex Albon perdió el control y sufrió un accidente en las curvas 5 y 6, lo que provocó que el director de carrera del GP de Azerbaiyán ordenara la salida del Safety Car.

Esto fue aprovechado por Franco Colapinto para ir a los boxes de su equipo Alpine y colocar neumáticos blandos en su monoplaza para poder aprovecharlos al reanudarse la carrera.

Pero fue durante una maniobra, que fue criticada por pilotos y fanáticos, que el argentino terminó provocando un choque con su compañero de equipo Pierre Gasly, así como con el piloto de McLaren Lando Norris.

La acción incluso provocó que Franco pidiera disculpas a su equipo por la radio, donde se le escuchó: “Perdón, amigo. Perdón a todo el equipo. Perdón. Muchísimas, muchísimas disculpas a todos. Perdón a Pierre”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.