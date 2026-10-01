Gilberto Mora entrena con normalidad y mantiene opciones de jugar ante Estados Unidos 

Gilberto Mora podría jugar ante Estados Unidos. Foto: AFP

Gilberto Mora entrenó este jueves 1 de octubre al parejo de sus compañeros de la Selección Mexicana, por lo que mantiene opciones de estar disponible para el encuentro del sábado ante Estados Unidos.

De acuerdo con información de Claro Sports, Mora trabajó con normalidad durante la práctica del Tricolor en Nueva Jersey, antes del viaje del equipo a Phoenix, Arizona.

¿TENDRÁ MINUTOS? 🇲🇽👀



Con información de Alejandro Orvañanos, Gilberto Mora entrenó este jueves en Nueva Jersey y su evolución es positiva, luego de la molestia en el tobillo que presentó ante Colombia. Rafa Márquez lo seguirá evaluando para que pueda llegar al 100% al partido… pic.twitter.com/Sa4d3cb0Lr — Claro Sports (@ClaroSports) October 1, 2026

¿Qué le pasó a Gilberto Mora?

El mediocampista presentó molestias en el tobillo izquierdo durante la concentración de la Selección Mexicana, luego del partido ante Colombia, en el que marcó el gol del empate 1-1.

Aunque el jugador pudo terminar ese encuentro, el cuerpo técnico decidió controlar sus cargas de trabajo para evitar que la molestia aumentara.

Por esa razón, Mora no tuvo minutos frente a Perú y permaneció en la banca, Rafael Márquez explicó que el futbolista tenía una molestia y que habían optado por cuidarlo.

Los estudios médicos realizados al jugador no arrojaron una lesión de gravedad, el mediocampista continuará bajo seguimiento del cuerpo médico, por lo que su evolución será importante para determinar si puede jugar ante Estados Unidos.

El entrenamiento de este jueves es un avance en su recuperación, aunque su participación en el partido todavía dependerá de cómo responda en los próximos días.

Gilberto Mora, una opción para el mediocampo de México

Mora se ha convertido en una de las alternativas de Rafael Márquez para el mediocampo de la Selección Mexicana. Ante Colombia, el futbolista de 17 años fue titular y marcó su primer gol con el equipo nacional.

Su posible participación ante Estados Unidos también es una oportunidad para sumar minutos en el inicio de la nueva etapa del Tricolor bajo el mando de Márquez.

México enfrentará al conjunto estadounidense este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Estados Unidos?

La Selección Mexicana se medirá ante Estados Unidos el sábado 3 de octubre de 2026, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el partido comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro amistoso podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium y formará parte de la Fecha FIFA de octubre.

Este será el tercer partido de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, luego de los empates ante Colombia y Perú.

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