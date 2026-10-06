¡Adiós, Leo! Messi rompe en llanto en su último partido con la Selección Argentina

Foto: AFP

Lionel Messi juega este martes su último partido con la Selección Argentina y la emoción se hizo evidente desde antes del encuentro, pues el futbolista fue captado llorando a su llegada al Estadio Monumental y también sobre la cancha, al inicio del encuentro.

El capitán albiceleste se mostró emocionado desde el autobús, mientras observaba y saludaba a los aficionados que acudieron al estadio para acompañarlo en su despedida.

¡ROMPE EN LLANTO!🥹



En su arribo al Estadio Monumental, viendo a la afición entregársele por completo, Leo Messi no pudo aguantar las lágrimas de emoción por este momento… Llanto de felicidad por parte del GOAT🐐😭



Video cortesía La Nación TV pic.twitter.com/3DzhVnLr2N — Claro Sports (@ClaroSports) October 6, 2026

Otro de los momentos se vivió durante el himno, cuando Messi fue captado con lágrimas en los ojos mientras sonaban las estrofas.

"Himno Argentino":

Por este momento donde Lionel Messi no pudo contener su lágrimas durante el himno nacional de Argentina. pic.twitter.com/xnUGOWfjKG — Tendencias (@TTendenciaX) October 6, 2026

El Estadio Monumental, en Buenos Aires, es el escenario donde la “Pulga” y el equipo argentino enfrentan a Benín, selección africana que ocupa el puesto 89 del ranking FIFA, en un encuentro histórico.

Para esta cita, Messi luce una camiseta conmemorativa con una franja blanca en el centro y los rayos del sol de la bandera nacional.

Minuto de ovación para Messi

Al llegar el minuto 10 del encuentro, el partido se detuvo para dedicarle una ovación a la “Pulga”. Sus compañeros de la Selección Argentina y los jugadores de Benín aplaudieron al futbolista, quien agradeció el gesto desde el centro de la cancha.

La emoción también se trasladó a las gradas, donde los aficionados comenzaron a corear el nombre de Messi para acompañar uno de los momentos más especiales de su despedida con la Albiceleste.

Minuto 10 y el partido se detiene para apludir a Lionel Messi.



Los jugadores de Benín también se acercaron para saludar al capitán de la Selección Argentina pic.twitter.com/fMguiOcQOv — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 6, 2026

Una fiesta de despedida para Messi

Antes del partido, la Universidad de Buenos Aires distinguió al futbolista con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Es un orgullo haberlo recibido”, dijo Messi en conferencia de prensa, que en numerosas ocasiones ha dicho que lamentó no haber podido estudiar. Riendo, agregó: “Poder decir que soy un doctor honorífico”.

Por otro lado, afuera de la sede de la AFA, seguidores del astro argentino desplegaron una enorme bandera argentina con su imagen en la que se pudo leer: “la alegría de mi vida”.

El homenaje en Rosario

Rosario, la ciudad que vio nacer al astro argentino, también le rindió homenaje al instalar una camiseta de la Selección Argentina con el número 10, de unos 30 metros de largo, frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La AFA comparte emotivo mensaje para Messi

La Asociación del Fútbol Argentino compartió un video en sus redes sociales que repasa más de dos décadas de relación entre el futbolista y la camiseta albiceleste.

Con el título “El último tango”, la AFA acompañó las imágenes del capitán con la frase “El último tango tenía que ser en Argentina”.

El recorrido mostró los primeros años de Messi en las categorías infantiles de Newell’s Old Boys y continuó con su paso por las selecciones juveniles, incluido el Mundial Sub 20 de 2005, que Argentina ganó con el delantero como parte del plantel.

El video también recordó los títulos que marcaron su etapa con la selección mayor:

La Copa América de 2021

La Finalissima de 2022

El Mundial de Qatar 2022

La Copa América de 2024

Cabe mencionar que la asociación preparó actividades alrededor del encuentro, entre ellas el Fan Fest “Gracias, Leo”, donde se transmitió el encuentro, hubo música y más actividades.

Compañeros y rivales despiden a Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también comenzó fuera de la cancha. El capitán recibió mensajes de otras figuras del futbol que compartieron con él algunos de los momentos más importantes de su trayectoria internacional, entre ellos Ángel Di María y Neymar.

Di María, quien coincidió con Messi en 112 partidos con la selección mayor, destacó la tranquilidad con la que ve al argentino afrontar este momento. El exjugador de la Albiceleste recordó los años que compartieron y aseguró que para él fue un orgullo jugar junto al futbolista que considera “el mejor de la historia”.

“Vi fotos y videos que estuvieron subiendo y verlo con esa felicidad, esa tranquilidad de saber que lo dio todo, es lo que nos hace feliz a todos. Que lo disfrute muchísimo. Seguramente hoy va a ser un día muy especial para todos, así que nada, agradecerle de por vida”, expresó Di María.

Neymar también dedicó unas palabras a Messi antes de su último encuentro con Argentina. Ambos fueron compañeros en el Barcelona y posteriormente volvieron a coincidir en el Paris Saint-Germain, además de enfrentarse como figuras de Argentina y Brasil en distintas ocasiones.

El brasileño destacó la influencia de Messi en el futbol y le pidió disfrutar cada momento de su despedida.

“No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”, escribió Neymar, quien también recordó que fue un honor compartir cancha con él.

“Me voy en paz”: Lionel Messi

Por su parte, Adidas, marca que patrocina al argentino, también compartió un video en el que el capitán albiceleste se despide de la afición.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto. ¡Los voy a extrañar!”, se escucha decir a Messi mientras se despliegan varias imágenes de él con la selección.

El paso de Messi con la Selección Argentina

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando, con apenas 18 años debutó ante Hungría. Aquella presentación duró solo 47 segundos antes de que fuera expulsado. Poco antes, ya había conquistado el Mundial Sub-20 de 2005, donde marcó seis goles, incluidos dos en la final ante Nigeria, y recibió el Balón de Oro y la Bota de Oro del torneo.

Durante sus primeros años con la selección mayor, acumuló experiencias que fueron desde el oro olímpico en Beijing 2008 hasta varias derrotas dolorosas. Disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y en Brasil llevó a Argentina hasta la final, donde cayó ante Alemania.

Después llegaron las finales perdidas de las Copas América de 2015 y 2016 ante Chile. Tras esta última derrota, anunció su retiro de la Albiceleste, aunque posteriormente decidió regresar.

El cambio definitivo llegó en 2021. Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná y conquistó la Copa América, con Messi levantando por primera vez un título con la selección mayor. Al año siguiente ganó la Finalissima frente a Italia y cerró 2022 con la conquista del Mundial de Qatar.

En aquella final contra Francia marcó dos goles y convirtió su penal en la tanda que le permitió a Argentina conseguir su tercera estrella.

La historia de éxitos continuó en 2024 con otro título de Copa América. Para entonces, Messi ya había dejado atrás los años de cuestionamientos y se había consolidado como el líder de una generación que también consiguió la Finalissima y el Mundial bajo el mando de Lionel Scaloni. Además, se convirtió en el jugador con más partidos y más goles en la historia de la Albiceleste.

Más de dos décadas después de aquel debut en Hungría, Messi cierra su historia con la Selección Argentina como campeón de América y del mundo, con récords y títulos que terminaron por acompañar una trayectoria que durante años estuvo marcada tanto por las derrotas como por la perseverancia.

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