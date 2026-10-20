Dos Bocas, Salina Cruz y Abkatún: Pemex acumula accidentes y emergencias en diez meses

Foto: Reuters

La cadena de incendios, explosiones, derrames, fugas, refinerías, ductos y emergencias registradas en instalaciones de Pemex durante 2026 ha encendido alertas sobre las condiciones operativas y de mantenimiento de la petrolera estatal.

Las emergencias han ocurrido en instalaciones estratégicas como la refinería Olmeca de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el complejo Abkatún-Cantarell y la refinería de Deer Park, en Texas. Los hechos han dejado personas muertas, lesionadas, daños ambientales y crecientes cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento de la infraestructura petrolera.

Octubre: incendio en Abkatún-H, en Campeche

El incendio ocurrió a las 11:15 horas del 19 de octubre en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.

Pemex activó los protocolos de seguridad y movilizó a embarcaciones contraincendios para atender la emergencia. El fuego quedó controlado por la tarde.

La petrolera indicó que no hubo personas lesionadas, toda vez que el personal siguió con labores de supervisión, y anunció una investigación para determinar el origen del siniestro.

Pemex informa que el incidente en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H quedó atendido. Personal de la empresa permanece en el área para labores de supervisión.



Se dará continuidad a la Investigación de Causa Raíz para determinar el origen del incidente. pic.twitter.com/kSUANNa5xQ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 20, 2026

Mayo: explosión en refinería de Salina Cruz deja seis lesionados

En mayo ocurrió otro incidente la noche del 11 de mayo en la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca.

Una fuerte explosión registrada en la torre de enfriamiento 05 de la planta Hidros II provocó un incendio y movilizó a cuerpos de emergencia dentro y fuera del complejo petrolero.

Vecinos de colonias cercanas aseguraron que el estruendo sacudió viviendas de la zona.

Autoridades confirmaron que seis personas resultaron lesionadas: tres trabajadores de compañías subcontratistas y tres empleados de Pemex, entre ellos dos mujeres.

La empresa informó posteriormente que el incendio fue controlado y aseguró que no existía riesgo para la población.

📍Reporta Pemex control de incidente en la refinería de Salina Cruz.



Comunicado regional: https://t.co/T8umCM8ms8 pic.twitter.com/QgvkXhnq10 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 12, 2026

Mayo: nube de vapor en Dos Bocas provoca alarma

Días antes, el 7 de mayo, la refinería Olmeca volvió a generar preocupación luego de que una enorme nube blanca cubriera parte de las instalaciones en Dos Bocas, Tabasco.

Videos difundidos en redes sociales mostraron vapor extendiéndose sobre distintos sectores de la refinería, mientras habitantes reportaban sonidos similares a una fuga.

🔴 AL MINUTO : Otra fuga en la Refinería Dos Bocas a ver ahora que dice @Pemex pic.twitter.com/ljZuR8CAtc — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) May 7, 2026

Sin embargo, Pemex sostuvo que se trató únicamente de una emanación de vapor en un tanque de almacenamiento y descartó una fuga de gas o un incendio.

La petrolera afirmó que las operaciones continuaron con normalidad y sin afectaciones para trabajadores o población cercana.

Abril: derrame de diésel en Deer Park activa protocolos

El 13 de abril, la refinería Deer Park, operada por Pemex en Texas, reportó un derrame de diésel en uno de sus muelles.

Según la empresa, el incidente ocurrió tras la interacción entre dos embarcaciones privadas durante maniobras de carga y salida del canal.

La emergencia obligó a activar protocolos de respuesta inmediata y trabajos de limpieza especializados.

Aunque no se reportaron impactos al canal de navegación, autoridades estadounidenses y la Guardia Costera mantuvieron coordinación con la petrolera mexicana.

Abril: nuevo incendio en Dos Bocas bajo investigación

Tres días antes, el 10 de abril, la refinería Olmeca registró un nuevo incendio, esta vez en una fosa de almacenamiento de coque.

Aunque el siniestro no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas, Pemex informó que abrió investigaciones para determinar las causas del fuego.

El incidente ocurrió menos de un mes después del incendio mortal registrado en la misma instalación petrolera.

La repetición de emergencias en Dos Bocas incrementó las críticas sobre la seguridad industrial y las condiciones operativas dentro del complejo.

Marzo: incendio en Dos Bocas deja cinco muertos

El 17 de marzo ocurrió uno de los accidentes más graves del año para Pemex.

Un incendio en la refinería Olmeca, provocado tras fuertes lluvias y el desbordamiento de aceite dentro de las instalaciones, dejó al menos cinco personas fallecidas, entre ellas una trabajadora de la empresa.

El fuego inició cerca de una zona de almacenamiento de hidrocarburos y fue sofocado horas después.

Videos compartidos en redes sociales mostraron enormes llamas consumiendo parte del complejo petrolero bajo intensas lluvias.

Paraíso, Tabasco, 17 de marzo de 2026. Un incendio registrado la mañana de este martes en el área de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca-Dos Bocas fue controlado por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin que se reportaran daños estructurales ni… pic.twitter.com/1ybjBn2mgh — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) March 17, 2026

La tragedia volvió a colocar bajo presión a uno de los proyectos emblemáticos impulsados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Febrero: derrame de hidrocarburo en Abkatún-Cantarell

El primer gran incidente reportado este año ocurrió en febrero, cuando autoridades federales confirmaron un derrame de hidrocarburo en inmediaciones del complejo Abkatún, dentro de la zona petrolera de Cantarell.

La cronología oficial indica que el 4 de febrero fue detectada una mancha de aproximadamente 18 kilómetros. Días después, sobrevuelos identificaron presencia de aceite y agua oleosa, mientras buzos localizaron una perforación en un ducto de 36 pulgadas.

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscruo

Para el 15 de febrero, la mancha ya se había extendido hasta alcanzar 75 kilómetros.

Las investigaciones apuntaron a problemas de integridad mecánica en ductos antiguos, retrasos en el cierre de válvulas y fallas en los protocolos internos de reporte.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció que parte de la infraestructura petrolera presenta desgaste por falta de mantenimiento durante años.

Por este caso fueron separados de sus cargos tres funcionarios relacionados con seguridad y manejo de derrames, mientras la Fiscalía General de la República abrió investigaciones.

Accidentes elevan dudas sobre seguridad y mantenimiento

La cadena de emergencias registradas en instalaciones de Pemex durante 2026 ha reactivado cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura petrolera nacional.

Los incidentes abarcan desde derrames de hidrocarburo, incendios industriales y explosiones hasta fugas y problemas operativos en refinerías y ductos.

Además de víctimas mortales y personas lesionadas, varios de los casos han derivado en investigaciones oficiales, remoción de funcionarios y revisión de protocolos de seguridad.

Especialistas y autoridades han señalado que parte de los problemas estarían relacionados con ductos envejecidos, fallas de mantenimiento y retrasos en inversiones para modernizar instalaciones estratégicas de la petrolera mexicana.

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