Chihuahua y Jalisco ya miran al 2027

El periodista Javier Solórzano analizó los acontecimientos políticos registrados en Chihuahua y Guadalajara, al considerar que podrían estar relacionados con los intereses y movimientos que comienzan a perfilarse rumbo al proceso electoral de 2027.

En su colaboración, Solórzano señaló que las decisiones y los acontecimientos públicos comienzan a interpretarse bajo la perspectiva de la próxima contienda electoral, pues, afirmó, el proceso ya está cerca.

“Todo lo que se mueve a partir de ahora en el país inevitablemente pasa por interpretaciones”, expresó al inicio de su análisis.

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