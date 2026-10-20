Muere Carlos Miguel Suárez, el “Poncho”, actor de “Amigas y Rivales”: vendía tacos tras ser secuestrado

¿Quién fue Carlos Miguel Suárez Soto, el “Poncho”? | Foto: Pexels (Ilustrativa)

Carlos Miguel Suárez Soto, actor conocido por ser villano de telenovelas como “Muchachitas“, falleció por causas que no se han dado a conocer; sin embargo, fue su amigo Roberto Tello quien confirmó, en redes sociales, la noticia de su muerte .

Hasta el momento, no se han dado mayores detalles sobre los detalles de su deceso; sin embargo, medios y seguidores recordaron que el histrión se retiró de la televisión para dedicarse a vender tacos en “Tío Ferruco, Cochinita Pibil“, en la Ciudad de México.

Roberto Tello se despide de su amigo Carlos Miguel Suárez

El actor Roberto Tello, mejor conocido como el “Koreano“, compartió un video en redes sociales durante la noche de este lunes, en el que hacen un saludo especial al ritmo de “Pin Pon Papotas“. De esta manera, recordó a su amigo tras su fallecimiento.

“Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”. Roberto Tello el “Koreano”

El “Koreano” no ofreció mayores detalles con respecto a las causas de muerte de Carlos Miguel Suárez Soto y no ha ofrecido comentarios adicionales en las horas posteriores.

La familia del actor de telenovelas tampoco ha emitido declaraciones oficiales con corte al martes 20 de octubre.

¿Quién fue Carlos Miguel Suárez Soto?

Carlos Miguel Suárez Soto fue un actor mexicano, conocido principalmente por sus papeles en televisión, que ganó reconocimiento por sus papeles de villano en varias producciones de Televisa.

El histrión destacó en la década de los años 90 por su participación en los siguientes melodramas:

“Dos mujeres, un camino”

“Volver a empezar”

“Soñadoras”

“Mujeres engañadas”

“Amigas y rivales”

“Las vías del amor”

“Mujer de madera”

Cabe señalar que Roberto Tello recordó a su amigo como “Poncho”, debido a que ambos hicieron la dupla de Poncho y El Coreano en la telenovela “Tú y Yo“, la cual se hizo famosa entre los fans de las telenovelas.

Se dedicó a vender tacos tras sufrir un secuestro

Carlos Miguel Suárez fue secuestrado en la Ciudad de México en el año 2012 y, siete años después de lo sucedido, habló con el medio Primer Impacto sobre su experiencia.

“Se para una camioneta frente a mí, se abre la puerta, alguien me avienta por atrás. Entra conmigo, cierra la puerta, me echan un saco encima, me empiezan a decir groserías y amenazas“, declaró en 2019.

El exactor compartió que los secuestradores lograron reconocerlo por su trabajo en las telenovelas y lo trasladaron a una casa, en donde estuvo por cuatro días, perdiendo su dinero.

“Me empezaron a golpear y me llevaron a una casa en donde me tuvieron por cuatro días, que fueron como cuatro años”. Carlos Miguel Suárez

Y agregó: “Yo creí que ya no la iba a contar. Me dejaron el labio como leporino, me tumbaron algunos dientes y me quitaron los tendones“.

Suárez Soto no denunció a sus captores y sufrió daños psicológicos, aunque siguió actuando; sin embargo, reconoció que los arreglos que le hicieron tras las agresiones se deterioraron, por lo que decidió poner un puesto de tacos junto a un amigo en 2019.

“Tío Ferruco Cochinita Pibil” es el nombre de la taquería de Carlos Miguel, que se encontraba cerca del Metro Chabacano de la Ciudad de México, donde ofrecía tacos de cochinita pibil, burritos y tortas.

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