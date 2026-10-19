Llega el monoplaza de Checo Pérez a Plaza Carso: ¿hasta cuándo podrás ver el MAC-26 de Cadillac?

Conoce el monoplaza de Checo Pérez en Plaza Carso | Foto: Uno TV

El Gran Premio de México 2026 marcará el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la competencia en tierras mexicanas tras un año de ausencia y en la Ciudad de México (CDMX) ya comienza a sentirse la fiebre del automovilismo gracias a Cadillac, que ha decidido exhibir una réplica oficial del monoplaza MAC-26 en Plaza Carso.

El vehículo se quedará hasta el viernes 30 de noviembre como el encargado de darle la bienvenida a todas las personas que ingresan por la puerta principal del centro comercial ubicado en la Calle Lago Zurich 245, Amp Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El monoplaza de Cadillac que llega a Plaza Carso

El vehículo es una réplica creada por Cadillac para acercarse al público mexicano y festejar el Gran Premio que se celebrará en tierras aztecas, donde Checo Pérez nuevamente formará parte de los corredores.

“Para Cadillac, la Fórmula 1 representa la máxima expresión de innovación, ingeniería, tecnología, desempeño y trabajo en equipo. Es donde se ponen a prueba las ideas más avanzadas del mundo, donde cada milésima de segundo cuenta y donde la excelencia se desafía todos los días”, comentó Paco Garza, presidente y director general de General Motors de México.

El monoplaza de Cadillac es el MAC-26, este nombre lo recibe por las siglas de Mario Andretti Cadillac 26, como homenaje al piloto estadounidense campeón de la temporada de 1978.

El vehículo cuenta con un diseño bicolor en blanco y negro, con un patrón degradado inspirado en el emblema de Cadillac, que busca transmitir una sensación de velocidad incluso cuando se encuentra detenido.

Ahora Cadillac es la undécima escudería de la F1 y sus pilotos titulares son Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.: “Para GM y Cadillac, la F1 también es una oportunidad extraordinaria para aprender, innovar y llevar el conocimiento de la pista a los vehículos que las personas conducen todos los días”, complementó Garza.

¿Cuándo es el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México 2026 se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzando el viernes con las las primeras dos sesiones de prácticas libre.

Por su parte el sábado 31 se realizará la tercera práctica y la clasificación para definir las posiciones de salida.

La carrera principal se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, donde los pilotos tendrán que completar 71 vueltas en un circuito de 4.304 kilómetros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.