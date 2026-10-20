“No hacemos pactos”: Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por caso César Jáuregui

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para proceder contra el exfiscal César Jáuregui, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de traición a la patria.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las investigaciones deben seguir su curso y que corresponde a la Fiscalía sustentar los señalamientos.

Sheinbaum rechazó que su gobierno pacte con autoridades estatales para determinar quién debe ir a prisión. Sostuvo que la Fiscalía realiza sus propias investigaciones y debe presentar las declaraciones de las personas involucradas.

“Nosotros no hacemos un pacto, imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué. No, pues no; la Fiscalía hace su investigación y procede”, expresó.

La presidenta añadió que, si la Fiscalía determina que el exfiscal de Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional, debe sustentar esa conclusión dentro de la investigación.

Sheinbaum rechaza pacto político con Maru Campos

La declaración de la presidenta ocurre en medio de los señalamientos contra César Jáuregui, quien fue detenido por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, del fuero común, y posteriormente ingresado al penal del Altiplano para enfrentar una acusación federal por traición a la patria.

Sheinbaum negó que exista un acuerdo con la gobernadora Maru Campos para determinar la situación legal del exfuncionario.

En cambio, sostuvo que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos y presentar los elementos que respalden sus actuaciones.

Caso César Jáuregui: investigan operativo con agentes estadounidenses

Los señalamientos contra el exfiscal surgieron tras la muerte de dos agentes de la CIA y dos agentes estatales en un accidente en la Sierra Tarahumara, después de participar en un operativo contra un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Las autoridades mexicanas señalaron que la participación de los agentes estadounidenses no había sido autorizada, aunque operaron en territorio nacional y estuvieron al interior de la fiscalía estatal.

La investigación sobre la intervención de los agentes estadounidenses continúa, mientras César Jáuregui enfrenta el proceso federal. En la audiencia inicial se prevé que la FGR presente datos de prueba; si la jueza lo determina, podría imponerse prisión preventiva oficiosa.

Defensa acusa motivaciones políticas

Por su parte, Luis Villegas, abogado defensor del exfiscal, acusó a la gobernadora Maru Campos de traicionar a su antiguo colaborador y sostuvo que la detención tendría motivaciones políticas y electorales.

El litigante afirmó que, desde su perspectiva, no existen pruebas concluyentes que vinculen a Jáuregui con los hechos relacionados con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. También señaló que el caso podría estar relacionado con una disputa política dentro del PAN en el estado.

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