DHS aún sin decisión sobre el TPS de Ucrania y Sudán: qué significa para los beneficiarios

Ucrania y Sudán tenían el 19 de octubre como fecha límite de su TPS. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó pasar el 19 de octubre, fecha en que vencía el Estatus de Protección Temporal (TPS) de Ucrania y Sudán, sin anunciar si lo extiende o lo termina, por lo que los beneficiarios conservan su protección, incluido el permiso de trabajo, hasta que haya una decisión, de acuerdo con el Servicio de Ciudadania e Inmigración (USCIS).

El TPS es un programa creado por el Congreso en 1990 que protege de la deportación y permite trabajar a personas de países en guerra, con desastres naturales u otras crisis. En estos dos casos, los avisos del Registro Federal que en enero de 2025 extendieron ambas protecciones hasta el 19 de octubre de 2026 contaban a cerca de 103,700 ucranianos y 1,900 sudaneses como beneficiarios.

Por lo anterior, esas familias siguen protegidas, pero sin una fecha nueva en sus documentos y sin saber cuánto durará la espera, en una situación que repite el patrón que siguió el gobierno con el TPS de El Salvador en septiembre.

Qué dijo el DHS sobre Ucrania y Sudán

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dijo a CBS News el domingo 18 de octubre, un día antes del vencimiento, que las decisiones finales sobre ambos países se tomarán “en el momento oportuno” y que, mientras tanto, los ucranianos y sudaneses inscritos en el programa “conservan la protección”.

USCIS publicó el mismo mensaje en sus páginas oficiales de Ucrania y de Sudán, con un agregado importante para los trabajadores, ya que ahí precisa que la protección incluye la autorización de empleo. Ambas páginas, sin embargo, siguen mostrando el 19 de octubre de 2026 como fecha de vigencia del TPS, sin un plazo nuevo.

¿Por qué no hay un aviso en el Registro Federal?

La ley del TPS obliga al gobierno a revisar la situación de cada país al menos 60 días antes de que venza la protección, lo que en este caso significaba decidir a más tardar el 20 de agosto, y a publicar su decisión en el Registro Federal, según el Código de Estados Unidos. Si el gobierno quiere terminar un TPS, también debe publicar un aviso, y la terminación no puede surtir efecto antes de 60 días.

El DHS no ha explicado hasta el momento por qué no publicó ninguna decisión. Esa misma ley establece que, si el gobierno no determina que un país ya no cumple las condiciones, la protección se extiende por al menos seis meses más, por lo que algunos abogados de inmigración y analistas, como el sitio Immigration Analytics, calculan que el TPS de Ucrania y Sudán seguiría vigente hasta abril de 2027, una lectura que el gobierno no ha confirmado.

DHS spokesperson to DW on the future of the TPS status for Ukrainian nationals in the United States: "An announcement on Ukraine’s TPS will be made at the appropriate time. Until such an announcement is made, Ukrainian individuals present in the U.S. under TPS retain protection.” — Misha Komadovsky (@komadovsky) October 19, 2026

¿Qué pasó con el TPS de El Salvador?

La misma incertidumbre la viven desde septiembre miles de salvadoreños, cuyo TPS vencía el 9 de septiembre de 2026 y que recibieron del DHS el mismo mensaje de que habría un anuncio “en el momento oportuno”. Al día siguiente, USCIS y E-Verify precisaron que los salvadoreños con TPS mantienen su protección, incluido el permiso de trabajo, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Más de un mes después, el gobierno no ha publicado una decisión final para El Salvador ni nuevas fechas para sus permisos de trabajo, y algunos abogados aplican a ese caso la misma extensión de seis meses, que llegaría a marzo de 2027. Con Ucrania y Sudán, son tres los países que quedaron en esta espera, con los beneficiarios que el gobierno contó en enero de 2025:

El Salvador: su TPS vencía el 9 de septiembre de 2026 y amparaba a unas 232,000 personas, según su aviso del Registro Federal

su TPS vencía el 9 de septiembre de 2026 y amparaba a unas 232,000 personas, según su aviso del Registro Federal Ucrania: su TPS vencía el 19 de octubre de 2026 y amparaba a unas 103,700 personas

su TPS vencía el 19 de octubre de 2026 y amparaba a unas 103,700 personas Sudán: su TPS vencía el mismo 19 de octubre y amparaba a unas 1,900 personas

Los tres están entre los pocos programas de TPS que siguen vigentes, en un año y medio en el que el gobierno ha retirado esta protección a más de un millón de inmigrantes de más de una docena de países, entre ellos Afganistán, Venezuela y Haití, donde el fin del TPS para unos 300 mil haitianos dejó a muchas familias sin protección.

¿Qué pueden hacer los beneficiarios con su permiso de trabajo?

El principal problema para los trabajadores con TPS de Ucrania y Sudán está en sus documentos, porque sus permisos de trabajo vencen, en papel, el 19 de octubre de 2026, ya sea por la fecha impresa en la tarjeta o por las extensiones que USCIS anunció en agosto y septiembre.

Por lo anterior, no existe todavía una instrucción oficial con una fecha nueva para el formulario I-9 o para E-Verify, los sistemas con los que los empleadores comprueban si una persona puede trabajar. En el caso de El Salvador, AILA recomendó no depender solo de anuncios informales para demostrar el permiso de trabajo, por lo que algunos empleadores podrían dudar.

Medidas para quienes tienen TPS

Mientras llega una decisión, los beneficiarios pueden tomar algunas medidas para proteger su empleo:

Guardar su permiso de trabajo y los avisos de aprobación de su TPS

Imprimir el aviso de USCIS que confirma que conservan la protección y el permiso de trabajo, y entregarle una copia a su empleador, quien puede archivarla junto al formulario I-9, como recomienda la firma legal BAL

Revisar si tienen otro documento válido para el formulario I-9 que no dependa del TPS

Consultar a un abogado de inmigración antes de viajar fuera del país o de cambiar de empleo

Cuando el gobierno anuncie una decisión, ya sea una extensión o una terminación, la publicará en el Registro Federal y en las páginas de USCIS, por lo que conviene revisarlas con frecuencia. Si la protección llegara a terminar, cada trabajador necesitaría presentar un nuevo documento de autorización de empleo cuando su empleador se lo pida para seguir en su puesto.

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