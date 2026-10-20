La TSA frena el acceso a las puertas de embarque sin boleto: los aeropuertos que mantienen el programa

La TSA cambia las reglas para entrar a las puertas de embarque. Foto: Envato.

Si querías acompañar a tu mamá hasta la puerta de embarque, despedir a tu hijo antes de un vuelo o recibir a un familiar apenas bajara del avión, hay un cambio que debes conocer. En octubre de 2026, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) frenó la expansión de Gateside by TSA PreCheck y dejó el programa limitado a 13 aeropuertos del país.

La medida reduce una posibilidad que había comenzado a extenderse a cientos de terminales y vuelve a dejar a muchos visitantes sin acceso a las zonas de embarque.

¿Por qué la TSA redujo el programa para entrar sin boleto?

Gateside by TSA PreCheck se lanzó en septiembre como una alternativa para que determinadas personas pudieran atravesar los controles de seguridad sin tener un vuelo reservado. La idea recuperaba una costumbre que desapareció en gran medida después de los atentados del 11 de septiembre de 2001: acompañar a los pasajeros hasta su puerta de salida o recibirlos al llegar.

El programa comenzó en 13 aeropuertos y después se anunció una expansión que habría llevado el servicio a más de 300 terminales. Sin embargo, el cambio duró poco.

Según informó FOX Business, la TSA confirmó que Gateside permanece en una fase de evaluación operativa en 13 aeropuertos. La agencia está revisando la participación y el impacto del programa en las operaciones aeroportuarias.

La TSA no ha explicado por qué frenó la expansión ni cuándo podría retomarla. Esa falta de claridad también ha generado confusión en aeropuertos que habían comenzado a ofrecer el acceso y después dejaron de aparecer en el sistema de solicitudes.

¿Qué aeropuertos de Estados Unidos mantienen Gateside?

De acuerdo con la información publicada por FOX Business y recogida por KTLA, el programa continúa disponible en estos 13 aeropuertos:

Phoenix-Mesa Gateway, Arizona

John Glenn Columbus, Ohio

Dallas-Fort Worth, Texas

Detroit Metropolitan, Michigan

Wichita Dwight D. Eisenhower, Kansas

Indianapolis International, Indiana

Harry Reid International, Las Vegas, Nevada

Los Angeles International (LAX), California

Bill and Hillary Clinton National, Little Rock, Arkansas

Will Rogers World, Oklahoma City, Oklahoma

Eppley Airfield, Omaha, Nebraska

San Diego International, California

Salt Lake City International, Utah

La lista puede cambiar, así que conviene comprobar la disponibilidad en el portal de Gateside antes de organizar una visita.

La reducción afecta especialmente a quienes habían visto anuncios de expansión o noticias locales que presentaban el beneficio como disponible en su aeropuerto. Channel 3000 también informó sobre el retroceso del programa.

¿Quién puede entrar a las puertas de embarque sin tener boleto?

Gateside no es un pase abierto al público. Está dirigido a miembros elegibles de TSA PreCheck y participantes de otros programas de viajeros confiables que tengan un número de viajero conocido (Known Traveler Number).

El pase es gratuito, pero requiere aprobación previa. Según la información publicada por FOX Business sobre el lanzamiento, los interesados deben presentar una solicitud en línea entre uno y tres días antes de la visita prevista.

Si la solicitud se aprueba, el visitante debe presentar una identificación aceptada y pasar por el control de seguridad correspondiente. La autorización permite acceder a las zonas seguras durante el día aprobado, pero no sustituye los requisitos de identificación ni garantiza la entrada si la solicitud no fue aceptada.

Lo que debes hacer antes de ir al aeropuerto

Si deseas acompañar a un familiar hasta su puerta de embarque, no des por hecho que tu aeropuerto todavía participa. Comprueba primero si aparece entre las ubicaciones disponibles en el sistema de solicitudes de Gateside.

También puedes preguntar al aeropuerto si dispone de un programa propio de pases para visitantes. Algunas terminales tienen alternativas independientes de la TSA, aunque sus condiciones y disponibilidad varían.

El retroceso de Gateside deja una realidad poco cómoda: una iniciativa que prometía devolver a las familias una parte de la experiencia tradicional de viajar quedó limitada apenas unas semanas después de anunciarse su expansión. Para quienes querían despedirse sin prisas o recibir a alguien al pie del avión, el cambio no es un simple ajuste administrativo. Es una puerta que vuelve a cerrarse, al menos por ahora.

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