RESEÑA de “La Venganza del Charro Negro”: la película más arriesgada de la saga de “Las Leyendas”

¿Merece la pena ver “La Venganza del Charro Negro”? | Imagen: Videocine

“La Venganza del Charro Negro” llega a los cines mexicanos el 22 de octubre como la propuesta más arriesgada en toda la saga de “Las Leyendas“, ofreciendo una película que podría convertirse en la mejor entrega de la franquicia.

Benny Emmanuel, Erick Elías, Lalo España, Emilio Treviño y Mayté Cordeiro vuelven a prestar su voz en la octava entrega de la saga de los hermanos San Juan, que se enfrentarán con valentía (misma valentía que profesa la cinta) a un viejo conocido.

“La Venganza del Charro Negro”, la más valiente de la saga

La nueva película de Marvick Núñez es como un pastel de chocolate de un chef loco que decide ponerle un toque de chile ancho. Sigue siendo un dulce, sigue siendo un postre, pero el picor se queda en el paladar unos minutos.

Desde el inicio, establece cuál es el tema central: dos hermanos que darían la vida uno por el otro y se toma muy en serio la profundidad del tema, apostando por quebrar todos los límites que se puedan.

Parte del riesgo que corre la cinta está en el tono y el género, pues lejos quedaron los chistes de “La Leyenda de la Nahuala”, como cuando al personaje interpretado por Manuel “Loco” Valdés se le cae la cabeza.

“La Venganza del Charro Negro” se aleja lo más que puede de la comedia infantil que se fue desvaneciendo con el paso de las películas, hasta tener pocos chistes, pero efectivos y un tanto necesarios.

Esta película se siente más como un drama para toda la familia con toques muy elevados de epicidad tipo cine de superhéroes que una comedia infantil con chistes de lo absurdo.

Advertencia para propios y extraños: no es lo que parece

La saga de “Las Leyendas” tiene un (bonito) problema: puede ser tanto para chicos como grandes. Aunque sigue dirigida al público infantil, sus fans ya juegan en otra clasificación: B o C.

Eso no significa que “La Venganza del Charro Negro” sea de terror o para el público adulto, porque no es así; sin embargo, los riesgos que toma pueden llegar a sentirse como “un poco demasiado”.

Esa puede ser tanto la virtud como el defecto de la cinta, pues vive confundida sobre el público al que debe consentir. Quedar bien con ambas partes resulta difícil o imposible; si lo logra, no será sorpresa, pero las apuestas están en contra.

En resumidas cuentas: si alguien desestima la opción de ver “La Venganza del Charro Negro“, habría que replantearse la opción.

Y no por el hecho de apoyar al cine mexicano, sino porque una cinta mexicana se atrevió con una propuesta distinta y que arriesga tanto que sería triste dejarla perder.

¿De qué se trata “La Venganza del Charro Negro”?

Después de varios años, el Charro Negro regresa con un nuevo propósito: vengarse de Leo San Juan (Benny Emmanuel) y cobrar una deuda que ha quedado pendiente.

Para lograrlo, liberará a algunas de las criaturas y leyendas sobrenaturales que Leo ha enfrentado a lo largo de sus aventuras, obligándolo a reencontrarse con sus antiguos enemigos.

Pero esta vez, el Charro Negro tiene un objetivo mucho más personal: su hermano, Nando (Emilio Treviño). Mientras las leyendas se desatan y el peligro crece, Leo deberá proteger a su hermano y reunir nuevamente a sus amigos para descubrir el verdadero plan del Charro Negro.

En una aventura que llevará al grupo al límite, Leo tendrá que enfrentarse una vez más a las criaturas de su pasado y descubrir que, para derrotar al Charro Negro, no solo tendrá que demostrar su valentía, sino luchar por aquello que más quiere.

¿Cuándo se estrena en México?

“La Leyenda del Charro Negro” llegará a los cines mexicanos el próximo 22 de octubre, bajo la dirección de Marvick Núñez, quien ya había participado en “La Leyenda de los Chaneques“.

Annie Rojas, Mayté Cordeiro, José Luis Orozco y Andrés Couturier completan el elenco estelar de la octava película de esta saga animada.

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