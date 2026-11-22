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¡Mazazo a Las Águilas! El América deja escapar el liderato al caer ante Tigres en el Volcán
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Los Tigres se despidieron del torneo con la cara en alto. Los felinos se despidió de su afición con una alegría de consolación, luego de vencer 1-0 al América en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Una derrota que le costó al cuadro azulcrema la posibilidad de quedarse con el liderato general de la competencia y de cara a la Liguilla.