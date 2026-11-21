El motociclista esta estable. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El motociclista brasileño Diogo Moreira, protagonizó una aparatosa caída durante la clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP, celebrada este sábado 21 de noviembre en el circuito de Algarve, en Portimão.

Tras salir proyectado de su Honda al perder el agarre en una zona húmeda de la pista, el corredor terminó golpeándose contra el asfalto y posteriormente reincorporandose para seguir adelante en la pista y registrar el mejor tiempo de la sesión con 1:40.612.

Diogo Moreira sale proyectado de su moto y provoca bandera roja

¡Impactante caída en MotoGP! El brasileño Diogo Moreira salió volando de su motocicleta y cayó de espaldas contra el asfalto durante la clasificación del GP de Portugal. Se levantó por sus propios medios y pudo seguir compitiendo.



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El accidente ocurrió durante la primera sesión de clasificación (Q1), cuando Moreira pasó por una zona húmeda y perdió el control de la parte trasera de su motocicleta, el brasileño salió despedido por encima del manubrio y cayó violentamente sobre la pista.

Tras el impacto, Moreira se deslizó sobre el asfalto, mientras su traje de protección lo resguardó del golpe; su motocicleta terminó fuera de la pista, en la zona de arena. P

La caída obligó a los organizadores a mostrar la bandera roja para permitir que el personal retirara los restos de la motocicleta y atendiera el incidente.

Posteriormente, Moreira pudo levantarse por sus propios medios, el piloto consiguió avanzar a la segunda sesión de clasificación (Q2), donde utilizó su motocicleta de reserva y terminó en el puesto 11 de la parrilla de salida.

Más tarde, una motocicleta de asistencia lo trasladó hasta la zona de boxes, donde pudo continuar con los preparativos para la siguiente sesión; asimismo, publicó en Instagram que había tenido un “Día difícil hoy! Gran caída y problema técnico en el sprint… Mañana será mejor”

Pese al accidente, Diogo Moreira logró avanzar a la Q2, instancia a la que también clasificó el español Iker Lecuona, quien sustituye a Pecco Bagnaia en el equipo oficial de Ducati.

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