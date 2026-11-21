La Fórmula 1 cambiará en 2030. Foto: AFP

La Fórmula 1 prepara el regreso de los motores V8 para 2030, luego de alcanzar un acuerdo unánime entre la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Formula One Management (FOM), las escuderías y los fabricantes de unidades de potencia.

Este cambio busca recuperar parte del sonido y la esencia de la categoría, además de reducir la complejidad de los sistemas híbridos.

La propuesta contempla el desarrollo de motores V8 turboalimentados de 2.1 litros, acompañados de un sistema eléctrico más limitado y el uso de combustibles sostenibles.

El anuncio es un nuevo giro en la evolución tecnológica de la máxima categoría del automovilismo, que desde 2014 utiliza unidades de potencia V6 turbo híbridas de 1.6 litros.

¿Cómo serán los nuevos motores V8 de la Fórmula 1?

El regreso de los V8 no significa que la categoría volverá exactamente a los motores que utilizó hasta 2013, la nueva propuesta contempla una configuración adaptada a las exigencias tecnológicas y ambientales actuales.

Entre sus principales características se encuentran:

Ocho cilindros en V: la configuración que da nombre a los motores V8

la configuración que da nombre a los motores V8 Cilindrada de 2.1 litros: una nueva generación de unidades de potencia

una nueva generación de unidades de potencia Turboalimentación: para mejorar el rendimiento del motor

para mejorar el rendimiento del motor Sistema híbrido limitado: la asistencia eléctrica tendrá un papel menor frente al protagonismo del motor de combustión

la asistencia eléctrica tendrá un papel menor frente al protagonismo del motor de combustión Combustibles sostenibles: se mantendrá el compromiso de la categoría con alternativas de menor impacto ambiental

La intención es simplificar las unidades de potencia, reducir los costos de desarrollo y ofrecer monoplazas que permitan carreras más competitivas.

¿Cuándo fue la última vez que la Fórmula 1 utilizó motores V8?

La última temporada de Fórmula 1 con motores V8 fue 2013, a partir de 2014, la categoría introdujo los motores V6 turbo híbridos de 1.6 litros, una transformación que modificó tanto el rendimiento como el sonido de los monoplazas.

Durante aquella etapa, los motores V8 atmosféricos de 2.4 litros se convirtieron en una de las características más reconocibles de la competición por su sonido agudo y sus altas revoluciones.

El cambio hacia los V6 híbridos respondió a una nueva estrategia tecnológica, con mayor atención a la eficiencia energética y al desarrollo de sistemas de recuperación de energía.

¿Por qué la Fórmula 1 quiere recuperar los motores V8?

La propuesta responde a la intención de simplificar la tecnología de los monoplazas y reducir la dependencia de los sistemas eléctricos durante las carreras.

El sonido de los motores también forma parte de la discusión, los V8 son recordados por muchos aficionados como una de las etapas más emocionantes de la categoría, por lo que su regreso representa un atractivo adicional para los seguidores.

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