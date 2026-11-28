Chapo Isidro, señalado como líder del Cártel de Guasave Foto: Cuartoscuro

Este sábado 28 de noviembre, una jueza federal determinará si Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, y dos de sus presuntos colaboradores son vinculados a proceso por delitos contra la salud y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los tres permanecen en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Reanudan audiencia de “El Chapo Isidro” en el Altiplano

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, reanudó este sábado la audiencia inicial por videoconferencia.

La diligencia se desarrolla de manera privada y tiene como objetivo determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los tres detenidos.

Durante la sesión, se prevé que la defensa de Meza Flores presente datos de prueba para intentar desvirtuar las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Federal.

Para el caso de la audiencia del lunes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al presunto líder criminal los siguientes delitos:

Delitos contra la salud: posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio. Posesión de armamento: armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En la primera audiencia se pidió una duplicidad del plazo

En esa primera diligencia, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver la situación jurídica de su representado. Por ello, la jueza impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Posteriormente, elementos del Ejército Mexicano y de la FGR trasladaron a Meza Flores desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal del Altiplano.

¿Quién es “El Chapo Isidro” y por qué lo busca Estados Unidos?

La captura de Fausto Isidro Meza Flores ocurrió hace una semana en la cabecera municipal de Guasave, Sinaloa, durante un operativo por tierra y aire encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de áreas de inteligencia de Estados Unidos.

Las autoridades lo identifican como presunto líder del Cártel de Guasave y lo relacionan con la estructura criminal de los Beltrán Leyva, así como con la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

Antes de su detención, contaba con una orden de captura vigente en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

En Estados Unidos es acusado de asociación delictiva

En Estados Unidos, Meza Flores es requerido por su presunta participación en una asociación delictiva para distribuir drogas en ese país. Por este motivo, figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La solicitud de extradición estadounidense permanece vigente, aunque primero deberá resolverse el proceso penal que enfrenta en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.