Clausuran Casa Leyros y planta de aguas residuales de Tequila Foto: Omar Hernández

La tequilera Casa Leyros y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tequila, Jalisco, fueron clausuradas temporalmente tras las investigaciones por la muerte masiva de peces en el río Santiago, luego de que pobladores y pescadores denunciaran el hallazgo de cientos de ejemplares muertos.

Detectan descargas de líquidos calientes y posibles vinazas

Durante el primer recorrido de verificación, los inspectores detectaron en la red de drenaje municipal un flujo abundante de líquido café a alta temperatura, que generaba emisión de vapores.

Asimismo, localizaron una descarga activa hacia un arroyo pluvial, cuyos residuos presentaban coloración, olor y temperatura característicos de las vinazas, subproductos de la industria tequilera.

Las investigaciones continuaron con una inspección en la tequilera Casa Leyros, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró rastros de vinaza, bagazo y descargas pluviales de líquido café.

Ante la falta de comprobación de la calidad del agua vertida, las autoridades determinaron la clausura temporal del establecimiento.

Clausuran planta de tratamiento de aguas residuales de Tequila

Posteriormente, las autoridades inspeccionaron la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Tequila, que recibe el drenaje municipal.

La instalación también fue clausurada temporalmente debido a irregularidades operativas y al riesgo ambiental detectado durante las diligencias.

La Profepa informó que las medidas derivan de las indagatorias que relacionaron el vertimiento irregular de vinazas, bagazo y líquidos a altas temperaturas con las afectaciones ecológicas registradas en el río Santiago.

Anuncian inspecciones y comité ciudadano de vigilancia

Ante la muerte masiva de peces y las descargas detectadas, la Procuraduría anunció que mantendrá las inspecciones en la zona y buscará establecer mesas de trabajo con autoridades y representantes de la industria tequilera.

Además, se prevé la creación de un comité ciudadano de vigilancia para dar seguimiento a las acciones de supervisión y atender las denuncias relacionadas con posibles afectaciones ambientales.

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