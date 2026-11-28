Sinaloa presenta Plan de Pacificación Foto: Samuel Sánchez

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, presentó el Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar, una estrategia que contempla aumentar más de 18% el presupuesto destinado a combatir la inseguridad en 2027, mejorar hasta 25% el salario de policías estatales con menores ingresos y fortalecer la atención a víctimas de la violencia.

“Aun no salimos del conflicto” : Graciela Domínguez.

Durante el encuentro, la mandataria reconoció que la entidad todavía no ha superado el conflicto derivado de la confrontación entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, que se prolonga desde hace más de 26 meses.

“Repito, aún no salimos del conflicto, pero de eso se trata, de reconocer con objetividad para aplicar la estrategia correspondiente”, señaló.

¿Qué contempla el Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar?

La estrategia se divide en tres ejes: atención a las causas y a las víctimas, reactivación económica y fortalecimiento de la seguridad pública.

Las acciones prioritarias se concentrarán en Culiacán, Mazatlán, Navolato —particularmente Villa Juárez— y Escuinapa, municipios que concentran el 51% de la población del estado.

Entre las medidas anunciadas para 2027 destacan:

Incremento superior al 18% en el presupuesto para combatir la inseguridad.

para combatir la inseguridad. Aumento salarial de hasta 25% para policías estatales con menores ingresos.

con menores ingresos. Alrededor de 271 millones de pesos para iniciar la transformación del actual C4 en un C5, proyecto que requiere una inversión total superior a 700 millones de pesos.

para iniciar la transformación del actual C4 en un C5, proyecto que requiere una inversión total superior a 700 millones de pesos. Inversión en equipamiento y tecnología para las corporaciones policiales.

Apoyos para víctimas y familias desplazadas por la violencia

El plan también contempla recursos para atender a personas afectadas por la violencia y sus consecuencias. Entre los apoyos anunciados se encuentran:

10 millones de pesos para hijos menores de edad de mujeres desaparecidas.

para hijos menores de edad de mujeres desaparecidas. 12 millones de pesos para hijos de víctimas de feminicidio.

para hijos de víctimas de feminicidio. 80 millones de pesos para atender a familias desplazadas por la violencia.

para atender a familias desplazadas por la violencia. Apoyos de hasta 200 mil pesos para propietarios de vehículos afectados durante los hechos violentos derivados del operativo federal del 20 de noviembre en Guasave.

para propietarios de vehículos afectados durante los hechos violentos derivados del operativo federal del 20 de noviembre en Guasave. 20 mil pesos para pequeños comerciantes afectados.

Además, se contempla una reforma legal para otorgar facultades de investigación a la Policía Estatal.

Plan de pacificación se presenta en medio de cuestionamientos

El anuncio ocurre después de más de tres meses de que Graciela Domínguez Nava asumiera la gubernatura interina, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia por segunda ocasión. El exmandatario fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que ha rechazado.

Con el Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar, el Gobierno estatal plantea combinar inversión social, recuperación económica, inteligencia y fortalecimiento policial para atender la crisis de seguridad que continúa en la entidad.

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