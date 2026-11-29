Playas de Rijuana están contaminadas con materia fecal. Foto: Especial

Las playas de Tijuana, Baja California, continúan registrando niveles de contaminación fecal superiores a los límites sanitarios permitidos, confirmó este 28 de noviembre de 2026 la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Pese a las inversiones de México y Estados Unidos para combatir la contaminación de la costa fronteriza, las descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado mantienen fuera de norma estos destinos turísticos.

Coepris confirma contaminación fecal en playas de Tijuana

En entrevista con UnoTV, Ricardo Serrano Burgos, comisionado estatal de Coepris Baja California, confirmó que persisten concentraciones elevadas de enterococos en las playas de Tijuana.

Estos microorganismos se utilizan como indicadores de contaminación fecal para determinar si el agua de mar presenta condiciones sanitarias adecuadas para el uso recreativo.

“Actualmente están fuera de norma, o sea, la norma establece un rango de tope de enterococos y actualmente las de Tijuana son las que están fuera de norma y las causas son justamente por la falta de tratamiento de aguas residuales”, explicó el funcionario.

La autoridad sanitaria no precisó las concentraciones actuales de enterococos ni los puntos específicos que incumplen los parámetros establecidos.

¿Qué playas de Baja California sí son aptas para bañistas?

Ante la proximidad del periodo vacacional de diciembre, el comisionado estatal de Cofepris señaló que otros destinos turísticos de Baja California presentan condiciones sanitarias adecuadas.

De acuerdo con el funcionario, las playas aptas para los bañistas corresponden a los siguientes municipios:

Playas de Rosarito

Ensenada

San Felipe

“Sí cabe mencionar que el resto de las playas son aptas para el contacto humano, las de Rosarito, las de Ensenada, las de San Felipe también, y que son totalmente aptas para los bañistas”, aseguró.

México y EE. UU. mantienen obras pendientes para combatir la contaminación

Las descargas de aguas residuales afectan tanto a las playas de Tijuana como a las costas del sur de California, en Estados Unidos.

Aunque México rehabilitó la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, todavía existen proyectos pendientes de infraestructura sanitaria en ambos países.

Entre ellos figura la ampliación de la planta internacional de tratamiento de aguas residuales de South Bay, en San Diego, California.

“El gobierno federal, a través de los acuerdos de entendimiento con Estados Unidos, se comprometió a invertir y está invirtiendo justamente para poder sanear todo el agua que se vierte a los mares a través de la cuenca del río Tijuana”, señaló Serrano Burgos.

El 24 de julio de 2025, México y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para atender la contaminación del río Tijuana y reducir las descargas de aguas residuales.

De acuerdo con el informe del 30 de septiembre de 2026 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), algunos proyectos concluirían hasta 2027.

¿Cuál es el límite de contaminación permitido en las playas de México?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) establece un límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua de mar para considerar una playa apta para uso recreativo.

Cuando las concentraciones superan este parámetro, las autoridades sanitarias clasifican las playas como no aptas para actividades que impliquen el contacto con el agua.

En el monitoreo prevacacional de verano de 2026, publicado el 10 de julio, Cofepris también identificó a Playa de Tijuana entre los destinos que incumplían los criterios sanitarios.

El contacto con aguas contaminadas puede provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y afecciones oculares.

Mientras continúan las obras de saneamiento, la recomendación sanitaria es evitar ingresar al mar en las playas que superen los límites de contaminación permitidos.

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