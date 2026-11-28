Pagos digitales comenzaran graduales en 2027. Fotos: Pexels

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que el pago en efectivo en gasolineras y casetas de peaje no se eliminará a partir del 18 de diciembre de 2026. La dependencia informó que la adopción de medios de pago digitales será un proceso gradual que se desarrollará durante 2027.

En un comunicado conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), publicado este sábado 28 de noviembre, Hacienda explicó que primero se impulsará el despliegue de infraestructura tecnológica para la recepción de pagos digitales.

El pronunciamiento ocurre un día después de la publicación del Acuerdo 177/2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), relacionado con la adopción de medios de pago electrónicos en ambos sectores.

Hacienda aclara que no se eliminará el pago en efectivo el 18 de diciembre

Las autoridades federales precisaron que la entrada en vigor del acuerdo no implica que los automovilistas deban dejar de utilizar billetes y monedas para comprar combustible o pagar el peaje en las carreteras.

“El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre”, puntualizaron las dependencias.

Hacienda y la ATDT señalaron cuatro aspectos sobre la implementación de la medida:

El efectivo no se eliminará como forma de pago el 18 de diciembre de 2026

Se establecerán planes graduales para reducir el uso de efectivo

La implementación de pagos digitales se desarrollará durante 2027

Las autoridades mantendrán la colaboración con los sectores involucrados para evitar afectaciones a los usuarios

El comunicado tampoco establece una fecha definitiva para que el efectivo deje de aceptarse en estos establecimientos.

¿Cuándo se implementarán los pagos digitales en gasolineras y casetas?

La Secretaría de Hacienda informó que la transición hacia los pagos digitales se desarrollará a lo largo de 2027.

La primera etapa consistirá en impulsar las capacidades tecnológicas necesarias para que las estaciones de servicio y los operadores de carreteras puedan recibir pagos electrónicos.

Posteriormente, las autoridades establecerán planes de implementación para reducir paulatinamente el uso de efectivo en ambos sectores.

El comunicado no detalla las fechas de cada etapa, los mecanismos específicos de pago que deberán habilitarse ni los plazos que tendrán los establecimientos para adaptar sus operaciones.

Gobierno mantiene diálogo con gasolineros, bancos y operadores de carreteras

Hacienda y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informaron que mantienen un diálogo permanente con representantes de los sectores involucrados en la transición.

Entre los participantes se encuentran:

Empresarios gasolineros

Prestadores de servicios bancarios y financieros

Caminos y Puentes Federales (Capufe)

Concesionarios de carreteras

Operadores de sistemas de telepeaje

El objetivo, según las dependencias, es garantizar que las disposiciones legales que definirán la implementación gradual de los pagos digitales atiendan las necesidades de estos sectores.

Las autoridades también señalaron que buscan evitar afectaciones a los usuarios durante el proceso de reducción del uso de efectivo.

¿Qué pasará con los automovilistas que utilizan efectivo?

De acuerdo con la aclaración de Hacienda, los automovilistas podrán continuar utilizando efectivo después del 18 de diciembre de 2026, sin que el acuerdo implique su eliminación generalizada a partir de esa fecha.

La dependencia no anunció la obligación inmediata de contar con tarjetas bancarias, aplicaciones móviles o dispositivos de telepeaje para acceder a estos servicios.

Los cambios en las modalidades de cobro dependerán de las disposiciones que establezcan las autoridades para cada etapa de implementación durante 2027.

Por ahora, el Gobierno federal no ha informado cuándo concluirá la transición ni en qué fecha podrían establecerse restricciones adicionales al uso de billetes y monedas en ambos sectores.

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