Mohammed Ben Sulayem enciende la polémica por dichos de México | Foto: AFP

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), generó una fuerte polémica este sábado 28 de noviembre al cuestionar la seguridad de México en el Circuito Internacional de Lusail.

El dirigente emiratí realizó una comparación directa entre las condiciones de Medio Oriente y territorio mexicano tras concluir la clasificación del Gran Premio de Qatar.

De acuerdo con información de Claro Sports, las cámaras de la transmisión internacional captaron el momento exacto en el parc fermé (parque cerrado). El micrófono permaneció encendido mientras el directivo se acercaba a los pilotos Lando Norris y George Russell para iniciar una conversación informal.

Las palabras de Mohammed Ben Sulayem ante los pilotos de la F1

El presidente de la FIA interrumpió a los corredores de McLaren y Mercedes mientras ambos asimilaban sus resultados en la sesión clasificatoria. Ben Sulayem lanzó una pregunta directa sobre los riesgos de viajar a distintos destinos del calendario oficial de la Fórmula 1.

“¿Qué es más peligroso? ¿Venir aquí o ir a México o Brasil? Vamos, díganme”. Mohammed Ben Sulayem

😳 Mohammed Ben Sulayem to George Russell and Lando Norris in Qatar:



🗣️ “Is it more dangerous to be here or in Mexico?”



(via. @TFinishLine_) #F1 | #QatarGP pic.twitter.com/UWGELcJFoh — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 28, 2026

La señal televisiva expuso este intercambio de inmediato y provocó múltiples críticas entre los aficionados del automovilismo en redes sociales.

Los pilotos involucrados compartirán las primeras posiciones de salida en la carrera dominical junto al joven Andrea Kimi Antonelli. Ninguno de los competidores respondió de manera comprometedora ante la insistencia del máximo representante del organismo rector del deporte motor.

El contexto de Medio Oriente y el calendario de la Fórmula 1

Estas declaraciones surgieron en la recta final de una temporada marcada por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. Las carreras en Qatar y Abu Dhabi enfrentaron constantes amenazas de cancelación o modificación durante gran parte del año debido a los conflictos en la región.

El propio Mohammed Ben Sulayem impulsó la permanencia de ambas fechas dentro del campeonato mundial para asegurar el cierre del calendario. En septiembre pasado, el directivo defendió la estabilidad de la zona ante las dudas de la prensa especializada y los equipos.

El líder de la FIA aseguró en aquella ocasión que sus propios hijos residen en los Emiratos Árabes Unidos sin ningún inconveniente. Con ese argumento, el funcionario respaldó la realización de los eventos en territorio árabe frente a los cuestionamientos externos.

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