¡Nos vamos al Mundial! México califica a Brasil 2027 | Foto: Reuters

La Selección Nacional de México Femenil amarró su boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027 tras vencer por marcador de 4-2 a Haití en los cuartos de final de la CONCACAF W Championship.

El Tricolor también se ganó su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, competencia a la que una selección femenina mexicana no lograba asistir desde Atenas 2004, es decir, desde hace 22 años.

México se dirige al Mundial Femenino de Brasil 2027

Jamaica, Estados Unidos y Canadá ya estaban calificadas al Mundial Femenino de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cuando México consiguió su boleto frente a Haití.

De esta forma, las Aztecas vuelven a ser parte de una Copa del Mundo desde Canadá 2015, en donde México quedó en el último lugar del Grupo C que compartió con Francia, Inglaterra y Colombia.

México se ganó su lugar en el Mundial tras vencer a las haitianas con goles de Diana Ordoñez, Lizbeth Ovalle (2) y Maricarmen Reyes, mientras que descontaron Brittany Raphino y Kethna Louis.

Cabe destacar que las mexicanas no tuvieron un día de campo en el primer tiempo, pues las visitantes administrativas fallaron un penal frente a una pletórica Esthefanny Barrera Torres que tapó su meta con temple.

Pero no todo fueron buenas noticias para las dirigidas por Pedro López Ramos, pues Alice Soto salió en camilla durante la primera mitad del encuentro y tuvo que ser sustituida por Maricarmen Reyes, que anotaría unos minutos más tarde.

¿Cómo fue la última vez que México jugó unos Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 contó con la participación de diez selecciones y México quedó ubicado en el Grupo F junto a China, subcampeona olímpica en Atlanta 1996, y Alemania, que llegaba como vigente campeona del mundo.

México debutó el 14 de agosto de 2004 frente al conjunto asiático. Domínguez adelantó al Tri, aunque China consiguió el empate para establecer el 1-1 definitivo.

La delantera se convirtió en la primera futbolista mexicana en marcar en unos Juegos Olímpicos, un registro que permanece intacto.

Tres días después, las dirigidas por Cuéllar cayeron 2-0 ante Alemania; sin embargo, la diferencia de goles les permitió superar a China en la clasificación del grupo y avanzar a los cuartos de final, donde se encontraron con una de las grandes potencias del fútbol sudamericano.

Brasil se impuso 5-0 el 20 de agosto, con Marta entre las goleadoras, para poner fin a la aventura mexicana. La selección sudamericana ganaría la medalla de plata, mientras que el Tri cerró su primera experiencia olímpica con un empate, dos derrotas, un gol a favor y ocho en contra.

¿Y cómo les fue en su último Mundial?

La Selección Nacional Femenil de México también se ausentó por un largo tiempo en el Mundial Femenino, pues han pasado 11 años desde su última participación mundialista.

Sin embargo, México tuvo la mala suerte de competir contra tres potencias de la categoría, terminando en el último lugar del Grupo F:

Francia – 6 puntos Inglaterra – 6 puntos Colombia – 4 puntos México – 1 punto

México solo logró empatar a un tanto contra Colombia, pues perdió por marcador de 2-1 contra Inglaterra y 5-0 contra Francia.

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