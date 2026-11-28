Informe ciudadano alerta por crisis en Sinaloa Foto: Especial

A más de dos años del inicio de la disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, organizaciones civiles, empresariales y colegios de profesionistas advirtieron sobre una crisis de seguridad, económica, social e institucional que continúa afectando a la población.

Informe Ciudadano 2026

En el Informe Ciudadano 2026, realizado este sábado 28 de noviembre en el auditorio del Jardín Botánico de Culiacán, los participantes expusieron cifras de homicidios, desapariciones, desplazamiento de habitantes y pérdida de empleos. El documento fue elaborado por organismos como Coparmex Sinaloa, el Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, Iniciativa Sinaloa y el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, entre otros.

Juan Miguel Millán Gómez presentó los datos correspondientes al periodo del 9 de septiembre de 2024 al 7 de noviembre de 2026:

4 mil 172 homicidios dolosos .

. 4 mil 640 personas privadas de la libertad .

. 12 mil 877 vehículos robados con violencia.

Las organizaciones cuestionaron los resultados difundidos por las autoridades estatales y señalaron que, pese al reforzamiento de la seguridad federal, la población continúa enfrentando las consecuencias de la violencia.

Estiman que 84 mil personas han abandonado Sinaloa

Uno de los datos expuestos durante el encuentro fue la estimación de que alrededor de 84 mil personas han salido de Sinaloa desde 2024, según la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, con base en información del INEGI.

Los organismos alertaron sobre la salida de jóvenes profesionistas que buscan mejores oportunidades laborales ante la inseguridad, los bajos salarios y el deterioro económico.

El documento también señala que durante el primer semestre de 2026 Sinaloa perdió 26 mil 700 empleos formales, con lo que se ubicó como la entidad con la mayor disminución de puestos de trabajo en ese periodo.

Asimismo, descendió del lugar 7 al 23 en el Índice de Competitividad Estatal entre 2021 y 2026. En 2025 captó apenas 21 millones de dólares de inversión extranjera directa, la segunda cifra más baja del país.

El diagnóstico advierte afectaciones en actividades estratégicas como la agricultura, la construcción, el comercio, la pesca y el turismo.

Violencia afecta la vida cotidiana y la educación

La inseguridad también ha modificado las actividades de las familias sinaloenses. Según cifras del INEGI retomadas en el informe, el 69% de la población dejó de permitir que los menores de edad salgan solos de sus viviendas, mientras que más de la mitad no se siente segura al caminar de noche cerca de su domicilio.

En materia educativa, Mexicanos Primero documentó suspensiones de clases en al menos un plantel de Sinaloa durante 105 de los 185 días del ciclo escolar 2025-2026.

En Culiacán y Navolato, los estudiantes perdieron el equivalente a dos meses de clases presenciales debido a las condiciones de inseguridad.

Organizaciones advierten sobre corrupción e impunidad

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, reconoció que la reducción de homicidios representa un avance, pero consideró que este indicador no es suficiente para medir la recuperación de la seguridad.

Señaló que también deben analizarse las desapariciones, las extorsiones, el cierre de negocios, la pérdida de empleos y el temor que persiste entre las familias. Además, advirtió sobre el riesgo de que la población normalice la violencia.

Por su parte, Marlene León Fontes, titular de Iniciativa Sinaloa, sostuvo que la recuperación de la seguridad requiere combatir la corrupción y la impunidad, así como revisar posibles omisiones institucionales.

Según el informe, el 94.8% de los delitos cometidos en Sinaloa durante 2025 no derivó en una carpeta de investigación.

Exigen estrategia para recuperar Sinaloa

Las organizaciones convocaron a la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, a establecer un diálogo con sectores empresariales, académicos y sociales para construir una estrategia enfocada en recuperar la seguridad, generar empleos y reactivar la economía.

También solicitaron transparentar los recursos destinados a seguridad pública, incluidos los 900 millones de pesos anunciados recientemente por el Gobierno federal.

Entre sus propuestas destaca una reforma al artículo 40 de la Constitución estatal para obligar a los titulares del Ejecutivo a presentar personalmente sus informes de gobierno, respaldar sus resultados con información verificable y establecer sanciones para quienes falseen u oculten información pública.

De cara a las elecciones de 2027, las organizaciones anunciaron que buscarán compromisos públicos de quienes aspiren a gobernar Sinaloa.

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