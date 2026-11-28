Toluca vs Palmeiras en la Copa Intercontinental 2026 | Fotos: Cuartoscuro – AFP

Palmeiras se proclamó campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer a Estudiantes de la Plata y, de paso, se convirtió en el rival de Toluca FC para el “Derbi de las Américas” en la Copa Intercontinental 2026.

Cabe destacar que los “Diablos Rojos” se ganaron su lugar en el otrora Mundial de Clubes tras superar a Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup 2026 durante el pasado mes de mayo.

Toluca vs Palmeiras en la Copa Intercontinental 2026

Toluca jugará contra Palmeiras su primer partido dentro de la Copa Intercontinental 2026, torneo que junta a los campeones de todas las confederaciones, incluyendo a Paris Saint Germain de Europa.

Cabe destacar que ese podría ser el último partido de Antonio “Turco” Mohamed como entrenador de los “choriceros”, en caso de perder contra los brasileños y no calificar a la final del Apertura 2026.

Paulinho y Helinho llegarán a la Copa Intercontinental como los máximos referentes de los mexiquenses frente a figuras del futbol sudamericano como Rubén Sosa, José Manuel “Flaco” López y Lucas Evangelista.

Esta es la primera vez que Toluca encara el torneo de clubes decembrino desde que cambió su formato tradicional del Mundial de Clubes; Cruz Azul disputó la edición anterior.

Es pertinente recordar que los “Diablos Rojos” también se ganaron el derecho de competir en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA 2029, al que también está invitada “La Máquina“.

¿Cuándo jugará Toluca su primer cotejo intercontinental?

El “Derbi de las Américas“, que enfrentará al campeón de CONCACAF con el de Conmebol, será el próximo miércoles 9 de diciembre en el Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar.

Toluca se enfrentará este mismo sábado con Atlas por un lugar en las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX y tiene una ventaja de 2-0 frente a “La Academia”.

Si los pupilos de Mohamed avanzan a semifinales, encararían el partido de vuelta justo antes de partir a Qatar para su partido contra Palmeiras y, en caso de acceder a la final, la gran final se jugaría el 24 y 27 de diciembre.

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