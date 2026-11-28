Penta rinde homenaje a Bronson Reed tras darse a conocer su muerte | Fotos: AFP

Penta, luchador mexicano de WWE, dedicó un emotivo mensaje a Bronson Reed, compañero de roster que falleció este viernes 27de noviembre por complicaciones médicas.

El actual poseedor del maletín de “Money in the Bank” dio su discurso de despedida acompañado de otros luchadores mexicanos como Rey Fénix y Dragon Lee, así como Rey Mysterio y El Grande Americano.

“Te amo, pá”, le lanza Penta a Bronson Reed

AAA tuvo su primera fecha de live event en Estados Unidos (EE.UU.) este viernes, en donde Penta aprovechó para dedicar unas palabras a Bronson Reed, luchador australiano que murió a los 30 años.

“Los que nos dedicamos a esto sabemos y entendemos que estamos dispuestos a dejar la vida encima de un cuadrilátero, sea cuando tenga que ser. Bronson Reed, I love you, pá”. Penta

Penta le dedicó un mensaje en español y en inglés a Bronson Reed en el house show de AAA que tuvo lugar ayer en Houston. Qué duro y qué bonito a la vez. pic.twitter.com/xnwq9C5IVq — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) November 28, 2026

El también campeón mundial de parejas de WWE también aseguró que dedicará su lucha de este sábado en la memoria de Jermaine Haley, nombre real del luchador.

“Y mañana (hoy), nosotros los mexicanos le vamos a dedicar la lucha a un gran amigo que perdimos el día de hoy, señores“, dijo el originario de Ecatepec, Estado de México, antes de dejar que el público coreara: “¡Bronson Reed! ¡Bronson Reed!“.

¿Qué lucha le van a dedicar los mexicanos a Bronson Reed?

El Team México se va a enfrentar este sábado al Team USA en la edición 2026 del evento Survivor Series, siendo la lucha que los luchadores enmascarados dedicarán a la memoria de Bronson Reed.

El equipo está liderado por Rey Mysterio y cuenta con Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano.

“Y mañana (hoy), esa lucha va por ti, Bronson“, lanzó el “Zero Miedo” durante el evento en vivo de este viernes.

Can Team USA get on the same page? Or will Team Mexico show their dominance? We got ourselves a traditional 5-on-5 Survivor Series Match TONIGHT in Houston!#SurvivorSeries is streaming at 6 ET/3 PT on the @espn App in the U.S. and @netflix internationally. pic.twitter.com/s04rvCL3LE — WWE (@WWE) November 28, 2026

Cabe destacar que el Team USA estará conformado por Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, Je’von Evans y.LA Knight.

¿Cuándo y dónde ver Survivor Series 2026?

Survivor Series 2026 se llevará a cabo este mismo sábado en Houston, Texas, y comenzará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Al momento, no se ha confirmado que WWE vaya a homenajear a Bronson Reed durante la transmisión en vivo; sin embargo, en la transmisión de Smack Down se mostró un banner en memoria al luchador.

Cabe destacar que la edición de Smack Down de este viernes fue grabada desde el lunes pasado, pues se le dio descanso al talento por Thanksgiving antes de Survivor Series.

¿Qué se sabe de la muerte de Bronson Reed?

Jermaine Haley, conocido por los fanáticos de WWE como Bronson Reed, murió este 27 de noviembre, así lo dio a conocer la propia empresa de lucha libre a través de sus canales oficiales.

“Jermaine fue una figura extraordinaria dentro de WWE, pero, lo que es más importante, fue una persona fenomenal, un hombre dedicado a su familia y un compañero muy querido”, se lee en la publicación.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today.



Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. pic.twitter.com/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

En el comunicado no brindaron mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento y aprovecharon para dar el pésame a la familia del deportista.

“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa Paige, quien está embarazada, su hija, así como con todos sus amigos, compañeros de trabajo y aficionados”.

¿Qué le pasó a Bronson Reed durante su última aparición en WWE?

El evento Crown Jewel 2026, del pasado 7 de noviembre, fue el último en el que Bronson Reed vio actividad antes de su fallecimiento. En este intervino en la lucha entre Bron Breakker y Austin Theory, integrantes de The Vision, y Penta y Je’Von Evans.

Durante el encuentro, Oba Femi lanzó al luchador desde el escenario contra una mesa., de acuerdo con el medio especializado Wrestling Observer, Reed sufrió lesiones en las costillas y el riñón, por lo que fue trasladado al hospital.

Posteriormente, el 17 de noviembre se reportó que ya se encontraba en su hogar, donde continuaría su recuperación. Hasta el momento, no se ha informado si existe una relación entre su fallecimiento y las lesiones sufridas en Crown Jewel.

¿Quién era Bronson Reed? Perfil del luchador de WWE

Jermaine Haley era un luchador originario de Australia, mejor conocido como Bronson Reed, que destacaba por su fuerza física y su gran corpulencia.

Según su biografía en el sitio de WWE, Reed contaba con más de una década de experiencia en la lucha libre alrededor del mundo cuando debutó en la compañía en 2019, donde comenzó a destacar dentro de NXT.

Entre sus principales logros se encuentran la conquista del Campeonato Norteamericano de NXT, tras derrotar a Johnny Gargano, así como su victoria en la batalla real en memoria de André el Gigante en 2024.

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