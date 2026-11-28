Sheinbaum en Veracruz inaugura gasoducto. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró una planta de aprovechamiento de gas natural y un gasoducto de 52 kilómetros de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Veracruz.

Durante el evento, realizado el viernes 27 de noviembre de 2026, la mandataria anunció que su administración trabaja en un diseño de contratos mixtos para incrementar la producción de petróleo y gas.

Las obras permitirán aprovechar el gas natural del Campo Ixachi, disminuir las emisiones contaminantes y fortalecer el suministro energético nacional.

Pemex busca reducir 95% el gas desaprovechado en Veracruz

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, estimó que la nueva infraestructura, junto con otras acciones, permitirá reducir el desperdicio de gas.

La empresa prevé que, al cierre de 2026, disminuya alrededor de 95% el volumen de gas que no se aprovechaba en el sur de Veracruz.

La infraestructura inaugurada conecta el Campo Ixachi con la Estación de Recolección de Gas Playuela, mediante un gasoducto de 52 kilómetros de longitud.

Entre las características y objetivos del proyecto destacan:

Gasoducto de 52 kilómetros de longitud

Tubería de 30 pulgadas de diámetro

Recuperación del gas natural que se quemaba en la atmósfera

Reducción de emisiones contaminantes

Incorporación del energético a la red nacional de transporte de gas

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que parte del gas recuperado también contribuirá al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El combustible ingresará al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), que permite distribuir este energético en distintas regiones del país.

Sheinbaum anuncia nuevos contratos mixtos para Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración trabaja en un esquema de contratos mixtos para incrementar la producción nacional de hidrocarburos.

“Estamos trabajando en un diseño para que Pemex pueda —con beneficio para Pemex y para el pueblo de México— hacer contratos mixtos, como es este caso”, señaló.

La mandataria indicó que estos proyectos deberán priorizar los intereses de la empresa pública y de los trabajadores petroleros.

Asimismo, afirmó que el fortalecimiento de Pemex y la CFE forma parte de la estrategia de su administración para alcanzar la soberanía energética.

Sheinbaum también anunció que este sábado 28 de noviembre inauguraría una planta con características similares en Tabasco, destinada al aprovechamiento de gas natural.

¿Cuánto gas natural produce el Campo Ixachi de Pemex?

El Campo Ixachi, ubicado en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, es uno de los proyectos de extracción de gas natural de Pemex.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal durante la inauguración, este yacimiento registra los siguientes niveles de producción:

Mil 12 millones de pies cúbicos diarios de gas natural

133 mil barriles diarios de condensados

Carpio Fragoso señaló que Pemex produce actualmente cerca de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, cifra 10% superior a la del año anterior.

También adelantó que durante los próximos meses continuará el desarrollo de infraestructura mediante asociaciones mixtas, con las que esperan incorporar 29 mil barriles diarios de condensados.

Sheinbaum destaca reducción de la deuda de Pemex

Durante su visita a Veracruz, la presidenta afirmó que la deuda de Petróleos Mexicanos disminuyó en 20 mil millones de dólares.

Según las cifras presentadas por la mandataria, los adeudos de la empresa pública pasaron de 90 mil millones a 70 mil millones de dólares.

Sheinbaum también defendió las inversiones realizadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la refinería Dos Bocas y la adquisición de Deer Park.

Afirmó que, sin estas inversiones, el precio de la gasolina habría alcanzado los 30 pesos por litro y el del diésel los 35 pesos.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, refrendó su compromiso de mantener la colaboración entre el Gobierno estatal y la administración federal.

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