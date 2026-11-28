Pemex inaugura nuevas plataformas. Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a tres plataformas marítimas de Petróleos Mexicanos (Pemex), desde la Terminal Marítima Dos Bocas, en Tabasco.

Las estructuras serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen, en el Golfo de México. Los proyectos permitirán incorporar 54 mil barriles diarios de petróleo y 79 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Durante el evento, realizado este sábado 28 de noviembre de 2026, la mandataria también presentó cinco avances relacionados con la producción y las finanzas de Pemex.

¿Dónde estarán las nuevas plataformas marítimas de Pemex?

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, explicó que la incorporación de las tres plataformas permitirá desarrollar 16 pozos en el Golfo de México.

La distribución de los pozos y la producción diaria de petróleo prevista para cada campo será la siguiente:

Sejkan: cuatro pozos y 13 mil barriles

cuatro pozos y 13 mil barriles Tlatitok: siete pozos y 26 mil barriles

siete pozos y 26 mil barriles Konen: cinco pozos y 15 mil barriles

En conjunto, estos proyectos permitirán incrementar la producción nacional de petróleo y también gas natural, de acuerdo con las estimaciones de la empresa pública.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó la participación de la ingeniería mexicana en el desarrollo de la infraestructura petrolera.

La funcionaria señaló que los proyectos forman parte de la estrategia del Gobierno federal para aprovechar los recursos energéticos disponibles en el país.

Sheinbaum presenta cinco avances de Pemex

Durante su visita a Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cinco resultados que, aseguró, reflejan el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos durante su administración.

Los avances que destacó la mandataria fueron:

Recuperación de la industria petroquímica y la producción de fertilizantes, con un avance de 30% en la planta de Escolín

Mayor aprovechamiento del gas natural para reducir su quema y el impacto ambiental

Incremento de la capacidad de producción petrolera con nuevas plataformas en el Golfo de México

Procesamiento de un máximo histórico de 1.45 millones de barriles diarios de petróleo

Reducción de la deuda de Pemex de 90 mil millones a menos de 70 mil millones de dólares

El anuncio ocurrió un día después de que Sheinbaum inaugurara una planta de aprovechamiento de gas natural y un gasoducto de 52 kilómetros en Veracruz.

Dicha infraestructura forma parte de los proyectos para recuperar el gas que anteriormente no se aprovechaba en el Campo Ixachi.

Sheinbaum destaca reducción de la deuda de Pemex

La presidenta reiteró que Pemex registra una disminución de más de 20 mil millones de dólares en su deuda, según las cifras que presentó durante el evento.

Asimismo, afirmó que su administración continuará con el fortalecimiento de la empresa pública y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sheinbaum reconoció el trabajo de los empleados petroleros, así como del director general de Pemex y de la secretaria de Energía.

También recordó la expropiación petrolera impulsada por el expresidente Lázaro Cárdenas y señaló que su gobierno busca mantener el control nacional sobre los recursos energéticos.

“Que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza”, expresó la mandataria.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, destacó la importancia de la industria petrolera para la economía del país.

El mandatario estatal refrendó su respaldo a los proyectos del Gobierno federal destinados a fortalecer la capacidad de producción de hidrocarburos y la soberanía energética.

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