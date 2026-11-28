Michoacán se viste de blanco. Foto: Gobierno Michoac{an.

La caída de granizo y nieve cubrió de blanco los paisajes del Oriente de Michoacán, principalmente en el municipio de Angangueo.

Durante la noche del viernes y madrugada de este sábado, se registró una nevada entre los municipios de Angangueo, Michoacán y San José del Rincón, Estado de México.

Los paisajes invernales que se pueden admirar esta mañana en esa zona boscosa, donde además reposa la mariposa monarca, fueron plasmados en fotografías compartidas en redes sociales.

La caída de lluvia y granizo en esa misma región, también provocó el derribo de árboles en un tramo carretero que va de Tlalpujahua, Michoacán a San José del Rincón, Estado de México, lo que dificultó por unas horas el paso de autobuses que en esta temporada arriban al municipio michoacano para la venta de esferas y artesanías navideñas.

Autoridades locales retiraron los troncos y despejaron los caminos; únicamente se observa granizo en las orillas de la cinta asfáltica.

Ante estas condiciones, llamaron a automovilistas y conductores que transiten por la región Oriente a tomar precauciones, manejar con cuidado y abrigarse.

Frío continuará; se prevén más nevadas

Protección Civil del estado informó que la primera tormenta invernal de la temporada se mantendrá sobre el occidente del país y favorecerá lluvias en Michoacán, algunas acompañadas de descargas eléctricas.

Se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones:

Costa

Tepalcatepec

Infiernillo

Tierra Caliente

Pátzcuaro-Zirahuén

Purépecha

Lerma-Chapala

Bajío

Cuitzeo

Oriente

También se prevé posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, además de bancos de niebla, ambiente frío a muy frío por la mañana y posibles heladas.

Se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en la costa.

Las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

La niebla y la posible caída de nieve o aguanieve también podrían reducir la visibilidad.

Protección Civil recomendó evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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