¡Estos usuarios de iPhone están en riesgo por Telegram! | Foto:

Pavel Durov, director ejecutivo de Telegram, adviritó este sábado en X (antes Twitter) que los usuarios de de iPhone están siendo hackeados a gran escala, aunque no detalló las características del supuesto ciberataque.

Hasta el momento, Apple no ha emitido declaraciones sobre el presunto hackeo a los usuarios de celulares de la marca sin la más reciente actualización de software.

Advierten en Telegram por presunto hackeo a iPhone

Telegram no compartió en sus redes sociales advertencia alguna; sin embargo, su CEO Pavel Durov aprovechó su cuenta de X para dar a conocer que su app está advirtiendo a sus usuarios de hackeos a iPhones desactualizados.

“Los usuarios de iPhone están siendo hackeados a gran escala”. Pavel Durov

🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale.



If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk.



Just opening a website can be enough to get you hacked.



We're sending this warning to all our users on older iOS versions: pic.twitter.com/k2BKf5N5ua — Pavel Durov (@durov) November 27, 2026

El empresario de tecnología precisó: “Si tu iOS está aunque sea ligeramente desactualizado, todos tus datos están en riesgo“.

Durov también aseguró que, con solo abrir un sitio web, los usuarios corren el riesgo de ser hackeados, lo que amerita una advertencia para los usuarios con versiones antiguas de iOS.

¿Cómo es la advertencia que manda Telegram?

Telegram está enviando un mensaje de advertencia a los usuarios de iPhone que puedan tener desactualizado su sistema operativo, señalando lo siguiente:

“Actualiza iOS para proteger tu teléfono. Tu versión de iOS está desactualizada y contiene vulnerabilidades de seguridad que ponen en riesgo tus datos y cuentas”.

Asimismo, el mensaje de advertencia de Telegram incluye instrucciones para actualizar el sistema de iOS:

Abre “Configuración” en tu celular

Ve a general y luego a “Actualización de software”

Instala la última versión disponible de iOS

Fuente: Telegram

La plataforma de mensajería instantánea no ofreció más detalles con respecto al supuesto hackeo del que Apple no ha emitido alerta alguna.

Otra alerta reciente para usuarios de iPhone

Cerca de 200 sitios web de empresas y medios internacionales, entre ellos BBC, CNN, IKEA, Zoom, Air France-KLM y el banco HSBC en Emiratos Árabes Unidos fueron afectados por un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, informó la prensa especializada.

El ataque tuvo como objetivo alrededor de 178 páginas web, entre la información que los delincuentes buscaban obtener estaban números de tarjetas de crédito y datos relacionados con criptomonedas.

El investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque, también destacó que entre los afectados estuvieron usuarios de iPhone y iPad.

De acuerdo con Cyber News, los hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital que utilizan grandes compañías para personalizar la experiencia de sus usuarios en internet.

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