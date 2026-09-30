México empata ante Perú en el segundo partido de Rafa Márquez como DT

México empata ante Perú en partido amistoso | Imago7

La Selección Mexicana sigue invicta en la Era Rafa Márquez. México empató 1-1 ante Perú en el segundo juego de la Fecha FIFA, en partido disputado en Nueva Jersey. El tricolor utilizó una alineación completamente distinta al partido ante Colombia del fin de semana y de nueva cuenta se fue abajo en el marcador en la primera parte, pero con un remate de cabeza de Víctor Guzmán consiguió la igualada en el estadio del New York Red Bulls de la MLS. Lee la crónica completa en esta nota.