Bronson Reed murió a los 38 años Foto: Getty

Jermaine Haley, conocido por los fanáticos de WWE como Bronson Reed, murió este 27 de noviembre, así lo dio a conocer la propia empresa de lucha libre a través de sus canales oficiales.

“Jermaine fue una figura extraordinaria dentro de WWE, pero, lo que es más importante, fue una persona fenomenal, un hombre dedicado a su familia y un compañero muy querido”, se lee en la publicación.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today.



Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. pic.twitter.com/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

En el comunicado no brindaron mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento y aprovecharon para dar el pésame a la familia del deportista.

“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa Paige, quien está embarazada, su hija, así como con todos sus amigos, compañeros de trabajo y aficionados”.

¿Qué le pasó a Bronson Reed durante su última aparición en WWE?

El evento Crown Jewel 2026, del pasado 7 de noviembre, fue el último en el que Bronson Reed vio actividad antes de su fallecimiento. En este intervino en la lucha entre Bron Breakker y Austin Theory, integrantes de The Vision, y Penta y Je’Von Evans.

Durante el encuentro, Oba Femi lanzó al luchador desde el escenario contra una mesa., de acuerdo con el medio especializado Wrestling Observer, Reed sufrió lesiones en las costillas y el riñón, por lo que fue trasladado al hospital.

Posteriormente, el 17 de noviembre se reportó que ya se encontraba en su hogar, donde continuaría su recuperación. Hasta el momento, no se ha informado si existe una relación entre su fallecimiento y las lesiones sufridas en Crown Jewel.

¿Quién era Bronson Reed? Perfil del luchador de WWE

Jermaine Haley era un luchador originario de Australia, mejor conocido como Bronson Reed, que destacaba por su fuerza física y su gran corpulencia.

Según su biografía en el sitio de WWE, Reed contaba con más de una década de experiencia en la lucha libre alrededor del mundo cuando debutó en la compañía en 2019, donde comenzó a destacar dentro de NXT.

Entre sus principales logros se encuentran la conquista del Campeonato Norteamericano de NXT, tras derrotar a Johnny Gargano, así como su victoria en la batalla real en memoria de André el Gigante en 2024.

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