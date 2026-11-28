Exchef vendió “kits de suicidio”. Foto: AFP

La Fiscalía de Canadá solicitó una condena de 25 años de prisión para Kenneth Law, un hombre de 61 años que admitió haber vendido sustancias letales por internet a personas que consideraban quitarse la vida, llamados “kits de suicidio”. Las víctimas eran, en su mayoría, jóvenes que enfrentaban problemas de salud mental.

El excocinero se declaró culpable a principios de este año de haber ayudado a 14 suicidios en Canadá. También reconoció que comercializó cientos de los llamados “kits de suicidio” en distintos países mediante foros y tiendas en línea.

Kenneth Law vendió sustancias letales en al menos 41 países

De acuerdo con una declaración acordada y firmada por la defensa y la fiscalía, Law vendió los “kits de suicidio” en, al menos, 41 países, entre ellos China, Francia y Brasil.

En Reino Unido comercializó 330 paquetes, y los fiscales canadienses señalaron que 79 muertes en ese país están vinculadas con él.

Law admitió que ingresaba a foros sobre suicidio utilizando un seudónimo para identificar a personas que contemplaban quitarse la vida. Después, las dirigía a una de sus tiendas en línea, donde ofrecía concentraciones letales de una sustancia química.

Fiscalía retiró cargos de asesinato por falta de pruebas

Inicialmente, Law también enfrentaba acusaciones de asesinato. Sin embargo, la fiscalía aceptó retirar esos cargos, al señalar que no contaba con pruebas suficientes, a cambio de que el acusado se declarara culpable de delitos menos graves.

La decisión generó rechazo entre familiares y amigos de las víctimas. Pese a ello, la Fiscalía de la Corona sostuvo que buscaría una pena severa.

“Una condena global apropiada que debe imponerse en este asunto es de 25 años menos el tiempo ya cumplido”, Declaró ante el tribunal la fiscal Katie Doherty.

Kenneth Law dice estar arrepentido

Durante la audiencia, Law reconoció que su conducta había sido “categóricamente incorrecta” y aseguró que el proceso judicial lo había “transformado”.

“Sigo arrepentido”, expresó ante el tribunal.

La fiscal Doherty también señaló que no existen antecedentes judiciales comparables con la conducta del acusado, por lo que consideró que el caso requiere una condena acorde con la gravedad de los hechos.

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