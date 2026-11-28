Campo advierte obstáculos de pagos digitales. Foto: Cuartoscuro

El campo mexicano enfrenta un nuevo desafío operativo tras el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para implementar de manera gradual los pagos digitales en dos sectores estratégicos: gasolineras y casetas de peaje.

De acuerdo con el decreto de la Ley de Economía Digital publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las autoridades de cada sector cuentan con un plazo de 15 días hábiles para emitir las reglas y los calendarios de esta transición. El documento precisa que el uso de efectivo o cheques quedará reservado únicamente para casos de contingencia.

Para el sector agroalimentario, que depende de las carreteras y del consumo constante de energéticos para movilizar millones de toneladas de alimentos, el principal obstáculo radica en la implementación en las zonas rurales.

Brecha entre productores

Representantes de la industria señalaron que la adaptación será desigual dependiendo de la región y el tamaño de las unidades de producción.

“Los grandes productores del norte o del noroeste del país se pueden incorporar más o menos rápido, pero donde hay que hacer un trabajo muy intenso es con los pequeños productores súper pulverizados del centro y del sur del país para irlos involucrando. Yo creo que aquí sí es importante sentar a los participantes para ver cuáles serían esas barreras y poderlas romper y avanzar adecuadamente”, Señaló José Cacho, vicepresidente ejecutivo de Grupo Empresarial G.

Piden estímulos y alertan por horarios de carga

Desde el norte del país, liderazgos agrícolas advirtieron que la medida podría complicar la logística diaria de las cosechas y solicitaron que la digitalización venga acompañada de incentivos fiscales o descuentos en los combustibles.

Rogelio Garciamoreno, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros, Tamaulipas, apuntó que los productores tendrán que modificar sus rutinas operativas:

“Habrá que administrar mejor el tiempo también como productores para ver a qué horas y a qué horas no; a lo mejor vamos a andar a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana cargando nuestro diésel, habrá que ver eso”.

Asimismo, subrayó el impacto financiero en el sector: “El costo que más flagela al campo es en la energía; a ver si pudieran incluirle ahí una reducción o un descuento para poder ser más productivos y más competitivos”.

El riesgo de los cuellos de botella tecnológicos

Por su parte, el sector pecuario enfatizó la necesidad de garantizar que la infraestructura digital sea capaz de soportar la demanda nacional sin interrupciones que frenen el traslado de mercancías perecederas.

“Lo que hemos visto en otras plataformas es que de repente la digitalización en algunos momentos puede generar desafíos cuando hay saturaciones o caídas de los sistemas. Los hemos vivido. Esperemos que toda esta transición hacia esta innovación tecnológica esté acompañada de sistemas robustos que no puedan generar esos cuellos de botella”, Advirtió Jorge Espinoza, presidente ejecutivo de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex).

¿Qué sigue?

Tras la publicación oficial, el siguiente paso será la emisión de las reglas sectoriales, prevista hacia el 18 de diciembre, fecha en la que se definirá el calendario formal para que gasolineras, autopistas y usuarios comiencen a operar bajo este nuevo esquema digital.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.