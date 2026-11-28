El artefacto fue localizado entre la vegetación. Foto: Uno TV

El hallazgo de un presunto mortero militar en Tijuana, Baja California, provocó el desalojo preventivo de aproximadamente 180 familias y la movilización de elementos de seguridad en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos.

El artefacto fue localizado entre la vegetación por una persona que caminaba sobre la avenida Alamar, quien alertó a las autoridades ante la presencia del objeto con apariencia de munición militar.

Hallazgo de presunto mortero militar moviliza a autoridades en Tijuana

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal acudieron a la zona para implementar un operativo de seguridad.

La movilización se concentró frente a la iglesia Cristo Centro Alamar, cerca del fraccionamiento Urbi Quinta Marsella y del asentamiento conocido como Cartolandia.

Como parte de los protocolos de seguridad, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de aproximadamente 180 familias de ambas zonas habitacionales.

También se estableció un perímetro restringido de más de un kilómetro para impedir que personas ajenas al operativo se acercaran al objeto.

Utilizan drones para vigilar zona de riesgo en Tijuana

La Policía Municipal desplegó drones para supervisar desde el aire que ninguna persona ingresara sin autorización al área restringida.

Además, se solicitó la intervención de una unidad especializada en el manejo de explosivos, encargada de determinar las características del presunto mortero militar y el procedimiento correspondiente.

El desalojo generó incertidumbre entre las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas mientras las autoridades aplicaban los protocolos de seguridad.

¿El presunto mortero militar contenía explosivos?

Al momento del hallazgo, las autoridades no habían confirmado si el artefacto conservaba material explosivo en su interior.

Tampoco se había determinado cómo llegó el objeto hasta este sector de Tijuana.

La identificación del posible artefacto explosivo y sus condiciones requerían una evaluación especializada.

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