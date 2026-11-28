Estrenos de HBO Max para el mes de diciembre. Foto: Shutterstock

Diciembre llegará con novedades para los suscriptores de HBO Max, pues la plataforma de streaming presentó su programación para el último mes de 2026, en la que destacan nuevas producciones, regresos de algunas de sus series y películas para disfrutar durante las vacaciones navideñas.

Uno de los lanzamientos que concentra mayor atención es “Harry Potter y la piedra filosofal”, la nueva serie original de HBO que llegará el 25 de diciembre, la producción llevará nuevamente a los espectadores al mundo de Hogwarts, esta vez con un elenco renovado y una adaptación televisiva de la primera novela de la saga.

El proyecto va a explorar la historia del joven mago, sus primeros pasos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y el descubrimiento de un mundo que desconocía por completo.

Harry Potter llegará a HBO Max el 25 de diciembre

La serie retomará la historia de Harry Potter, un niño que vive con sus tíos, los Dursley, y que desconoce su verdadera identidad hasta que recibe una misteriosa carta de admisión a Hogwarts.

A partir de ese momento, su vida cambia. Harry descubre que pertenece al mundo de los magos, conoce a sus primeros amigos y comienza a comprender el pasado que lo relaciona con uno de los hechiceros más peligrosos.

El reparto está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

También participan John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

La producción está basada en los libros de J. K. Rowling y cuenta con Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva. Mark Mylod también participa como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

La nueva adaptación busca desarrollar la historia del primer libro en formato de serie, con espacio para profundizar en sus personajes y en los acontecimientos que dan inicio a la aventura de Harry.

Series y documentales que llegan en diciembre

Además del universo mágico, HBO Max contempla otros estrenos para diciembre, entre ellos se encuentra “Bajo asedio”, un documental que aborda el caso de una redada policial realizada en 2023 contra el periódico Marion County Record, en Kansas, y el domicilio de su director, Eric Meyer.

La producción reconstruye los acontecimientos mediante grabaciones de cámaras de seguridad y dispositivos corporales de los agentes involucrados. Su historia plantea preguntas sobre la libertad de prensa y la relación entre las autoridades y los medios de comunicación locales.

Otra de las novedades será “Mis crímenes favoritos”, una serie documental que sigue a Karen Kilgariff y Georgia Hardstark durante una gira de su conocido podcast sobre crímenes reales.

En cuanto a las series, también está programado el regreso de Así es Florida, tío”, que estrenará su tercera temporada. La producción presenta historias reales y sorprendentes ocurridas en Florida, con recreaciones humorísticas de situaciones que parecen difíciles de creer.

Por su parte, “Cormoran Strike: La tumba veloz” continuará las historias del detective privado creado por el escritor Robert Galbraith, seudónimo de J. K. Rowling.

Películas para cerrar el año en HBO Max

La programación cinematográfica también contempla distintas opciones para los suscriptores.

Entre los títulos anunciados destaca “Mother Mary”, película protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel. La historia sigue a una estrella del pop que prepara su regreso a los escenarios y decide reencontrarse con Sam Anselm, su antigua amiga y diseñadora de vestuario.

También se contempla la llegada de “Una buena persona” y “Agua salada”, así como la incorporación de la saga cinematográfica de “Los juegos del hambre”, protagonizada por Jennifer Lawrence.

Las cuatro películas que siguen la historia de Katniss Everdeen permitirán a los espectadores recuperar la historia de Panem, desde el inicio de los juegos hasta el enfrentamiento definitivo contra el Capitolio.

Calendario de estrenos de HBO Max para diciembre de 2026

2 de diciembre: Bajo asedio.

Bajo asedio. 3 de diciembre: Eduardo Manostijeras y Los Rose.

Eduardo Manostijeras y Los Rose. 4 de diciembre: Mother Mary y Mis crímenes favoritos.

Mother Mary y Mis crímenes favoritos. 5 de diciembre: tercera temporada de Así es Florida, tío.

tercera temporada de Así es Florida, tío. 8 de diciembre: Cormoran Strike: La tumba veloz.

Cormoran Strike: La tumba veloz. 10 de diciembre: Una buena persona.

Una buena persona. 11 de diciembre: Agua salada.

Agua salada. 15 de diciembre: Los juegos del hambre, En llamas y las dos partes de Sinsajo.

Los juegos del hambre, En llamas y las dos partes de Sinsajo. 25 de diciembre: Harry Potter y la piedra filosofal.

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