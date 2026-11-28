Se confirman pagos digitales en gasolineras. Foto: Cuartoscuro

La CONCANACO SERVYTUR México respaldó la modernización de los pagos en gasolineras y casetas, pero pidió que la adopción de medios digitales sea gradual y considere los costos que enfrentan los pequeños negocios, así como las condiciones de conectividad en zonas remotas.

El posicionamiento ocurre luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece la venta de gasolinas y diésel, así como el cobro de peajes, entre las actividades donde los medios digitales podrán ser la única forma de pago.

La Confederación aclaró que la medida no implica eliminar de inmediato el efectivo ni prohibirlo en el resto del comercio. El acuerdo establece un plazo de 15 días hábiles para emitir las disposiciones de transición gradual.

Comisiones y conectividad frenan los pagos digitales

De acuerdo con un estudio de FINABIEN y CONCANACO SERVYTUR, realizado en septiembre de 2026 con 894 unidades económicas de 31 entidades, el 35% de los pequeños comercios identifica las comisiones como su principal barrera para adoptar pagos digitales. La conectividad ocupa el segundo lugar, con 20.7%.

El análisis también señala que el 41% de los negocios que aceptan tarjetas paga comisiones superiores a 3.6% más IVA, mientras que el 82% absorbe ese costo sin trasladarlo a sus clientes.

Además, el 95.2% de los establecimientos encuestados acepta efectivo, 74.8% recibe transferencias y solo 47.6% cobra con tarjeta. El 60.7% no ha recibido una oferta de herramientas de cobro digital.

CONCANACO propone CoDi y comisiones preferenciales

Ante este panorama, el organismo promueve CoDi, la plataforma del Banco de México que permite realizar cobros y pagos sin comisiones por operación y con disponibilidad inmediata de los recursos.

También propone establecer comisiones preferenciales, dar certeza fiscal, fomentar la competencia entre proveedores y crear una mesa técnica con autoridades financieras.

La Confederación advirtió que los agregadores de pago pueden absorber entre 40% y 50% del margen de las gasolineras, debido a que cobran comisiones sobre el valor de la venta. Además, señaló que las terminales pueden costar entre 99 y 3 mil 500 pesos, con comisiones de hasta 5.39%.

Piden garantizar conectividad y capacitación

La organización consideró necesario que la transición incluya conectividad en zonas remotas, educación financiera, prevención de fraudes y protección de datos.

Su presidente, Octavio de la Torre de Stéffano, resumió la postura del organismo: “La palabra correcta es transición: primero construyamos las condiciones y después aceleremos la adopción”.

CONCANACO SERVYTUR afirmó que continuará acompañando a los negocios familiares en este proceso. La organización representa a 5.2 millones de negocios distribuidos en mil 857 municipios.

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