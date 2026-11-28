Vuelos han sido cancelados por tormenta invernal. Foto: Cuartoscuro

La tormenta invernal en Estados Unidos ha provocado la cancelación de distintos vuelos nacionales e internacionales, dejando varados en los aeropuertos a miles de viajeros que reclaman compensaciones por el tiempo o los viajes perdidos. Sin embargo, los derechos de los pasajeros no son iguales en todos los casos: las reglas cambian dependiendo de si el vuelo sale de México o de Estados Unidos y de la causa de la cancelación.

Aunque pocos viajeros lo saben, existen compensaciones que las aerolíneas pueden brindar de acuerdo con la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor. No obstante, las indemnizaciones económicas dependen de que la cancelación sea responsabilidad de la compañía. Cuando se trata de factores externos, como condiciones meteorológicas que impiden volar con seguridad, el escenario es diferente.

¿Qué derechos tienes si tu vuelo sale de México rumbo a Estados Unidos?

El artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil contempla distintas opciones cuando una aerolínea cancela un vuelo por causas que le son atribuibles. El pasajero puede elegir entre:

Reembolso: recibir el precio del boleto o la parte correspondiente al trayecto que no se realizó.

recibir el precio del boleto o la parte correspondiente al trayecto que no se realizó. Primer vuelo disponible: la aerolínea debe ofrecer transporte sustituto y proporcionar llamadas, correos electrónicos y alimentos de acuerdo con el tiempo de espera. Si se requiere pasar la noche, también debe cubrir alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

la aerolínea debe ofrecer transporte sustituto y proporcionar llamadas, correos electrónicos y alimentos de acuerdo con el tiempo de espera. Si se requiere pasar la noche, también debe cubrir alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Vuelo en otra fecha: el pasajero puede elegir una fecha posterior que le convenga para llegar al destino contratado.

En los casos de reembolso o transporte en una fecha posterior, la aerolínea también debe pagar una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

¿Y si la cancelación fue por el mal clima en Estados Unidos?

Aquí está la diferencia: la legislación mexicana condiciona esas compensaciones a que la cancelación sea responsabilidad de la aerolínea. Si las tormentas, el cierre de un aeropuerto o las restricciones de seguridad impiden la operación por causas ajenas a la compañía, no se genera automáticamente el derecho a recibir el 25% de indemnización ni a exigir alimentos u hospedaje.

El Reglamento de la Ley de Aviación Civil también contempla que, cuando un vuelo se cancela por caso fortuito o fuerza mayor, la vigencia del boleto se prorrogue automáticamente por el tiempo que duren los efectos de esas circunstancias, sin cargos adicionales.

Esto no significa que la aerolínea pueda dejar al pasajero sin información: debe comunicar los cambios en el itinerario y explicar las opciones disponibles. Además, puede ofrecer apoyos adicionales conforme a sus propias políticas.

¿Qué pasa si tu vuelo de Estados Unidos a México fue cancelado?

Para los vuelos que salen de Estados Unidos rumbo a México, el marco principal es el del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). Su regulación obliga a las aerolíneas que operan vuelos hacia, desde o dentro de ese país a reembolsar el boleto cuando cancelan un vuelo y el pasajero decide no viajar ni aceptar una alternativa.

Este derecho también aplica a vuelos internacionales cancelados por tormentas, aunque el boleto tenga una tarifa no reembolsable.

De acuerdo con la regulación 14 CFR Part 260, el reembolso debe realizarse:

En un máximo de 7 días hábiles , cuando el pago se hizo con tarjeta de crédito.

, cuando el pago se hizo con tarjeta de crédito. En un máximo de 20 días naturales, cuando se pagó en efectivo, cheque, tarjeta de débito u otro medio.

La devolución debe hacerse al método de pago original e incluir los cargos por servicios que no se hayan proporcionado, como equipaje o selección de asiento. Si el pasajero acepta el vuelo alternativo o un vale, ya no puede exigir el reembolso bajo esta regla.

A diferencia de México, la regulación estadounidense no establece una indemnización adicional obligatoria por cancelaciones causadas por el clima. Tampoco exige que las aerolíneas paguen alimentos u hotel cuando la afectación se debe a circunstancias fuera de su control. Esos apoyos dependen de las políticas de cada compañía.

¿Qué compensaciones ofrecen las aerolíneas por vuelos cancelados?

Las políticas de atención pueden incluir reubicación en otro vuelo, alimentos, hospedaje, transporte terrestre y acceso a medios de comunicación. Estas son las condiciones incluidas en la información proporcionada por las compañías y que puedes consultar en el portal de Profeco del gobierno federal.

¿Qué hacer si cancelaron tu vuelo por las tormentas?

Antes de aceptar un cambio de vuelo o un cupón, revisa las opciones que te ofrece la aerolínea y pregunta por escrito cuál fue la causa de la cancelación.

Si tu vuelo sale de México, puedes acudir a los módulos de atención de la Profeco o presentar una queja si consideras que la compañía incumplió sus obligaciones. Si tu vuelo sale de Estados Unidos o tiene como destino ese país, también puedes consultar tus derechos de reembolso ante el DOT.

Conserva el boleto, los comprobantes de pago, las notificaciones de cancelación y cualquier comunicación con la aerolínea. Estos documentos pueden ser necesarios para reclamar el reembolso o los apoyos que correspondan.

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