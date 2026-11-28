Noticias de hoy 27 de noviembre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto
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Noticias de hoy 27 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:
En Jalisco, cayó Jonathan, alias la “Rana”, presunto operador de una célula del CJNG. La FGR, Marina y Seguridad federal lo detuvieron tras cateos en tres domicilios de Ocotlán.
Mientras millones de estadounidenses celebraban Acción de Gracias, Donald Trump aprovechó para lanzar ataques contra liberales, inmigrantes y hasta una agencia de su propio Gobierno.
Por el Black Friday, la Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre páginas falsas y promociones engañosas que buscan robar datos personales, bancarios y dinero. Antes de comprar, verifica dónde estás entrando.
La primera tormenta invernal ya causa estragos: zonas altas de estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Durango y Colima ya registran caída de nieve. En Ciudad de México, también hay frío, y se activaron alertas roja y naranja por lluvias fuertes.
Encendido de árboles navideños
Comienza la Navidad con el encendido de arbolitos en varios estados. Entre ellos, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.
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