Noticias de hoy 27 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Cae la “Rana”

En Jalisco, cayó Jonathan, alias la “Rana”, presunto operador de una célula del CJNG. La FGR, Marina y Seguridad federal lo detuvieron tras cateos en tres domicilios de Ocotlán.

Trump contra migrantes

Mientras millones de estadounidenses celebraban Acción de Gracias, Donald Trump aprovechó para lanzar ataques contra liberales, inmigrantes y hasta una agencia de su propio Gobierno.

Evita fraudes en Black Friday

Por el Black Friday, la Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó sobre páginas falsas y promociones engañosas que buscan robar datos personales, bancarios y dinero. Antes de comprar, verifica dónde estás entrando.

Cae nieve en varios estados

La primera tormenta invernal ya causa estragos: zonas altas de estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Durango y Colima ya registran caída de nieve. En Ciudad de México, también hay frío, y se activaron alertas roja y naranja por lluvias fuertes.

Encendido de árboles navideños

Comienza la Navidad con el encendido de arbolitos en varios estados. Entre ellos, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.

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