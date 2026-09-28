Exhiben abuso policial contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato

Denuncian abuso policial contra estudiantes de Guanajuato. Foto: Pexels/ilustrativa

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video con el que denuncian abuso policial contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Por esta razón, autoridades de la capital del estado han anunciado que ya separaron de su cargo a los oficiales involucrados y que investigarán qué es lo que ocurrió exactamente para esclarecer los hechos.

Denuncian abuso policial contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato

De acuerdo con el video difundido, así como con las denuncias que han hecho usuarios en redes sociales, elementos de la Policía Municipal detuvieron y abusaron injustamente de estudiantes de la Universidad de Guanajuato.

Según lo expuesto, el abuso policial ocurrió justo cuando los jóvenes caminaban por la avenida Juárez, en la capital de Guanajuato. Fue entonces que los uniformados se acercaron a ellos y presuntamente los confundieron con otros que habrían pateado la puerta de una panadería.

Difunden presunta agresión y abuso de autoridad contra seis jóvenes, entre ellos estudiantes de la Universidad de Guanajuato pic.twitter.com/9kxtjXspHl — Siniestro (@Siniestro9116) September 28, 2026

En las imágenes difundidas en redes, se ve cómo los oficiales de la Policía Municipal detienen y someten violentamente a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, a pesar de que ellos les señalan que no son a quienes buscan y que, incluso, el dueño de la panadería les dice que ellos no era los responsables de golpear la puerta de su negocio.

La situación escaló todavía más cuando personas comenzaron a grabar lo que ocurría, por lo que supuestamente también fueron subidas a golpes a las patrullas junto a los jóvenes. De hecho, en redes se asegura que los policías se detuvieron en uno de los túneles de la capital del estado para seguir agrediéndolos.

Comunidad universitaria exige justicia a las autoridades

Por estos hechos, la comunidad universitaria, a través de la página de Facebook Radio Rebelde, mostraron su molestia y exigieron a las autoridades locales justicia para los estudiantes víctimas del abuso policial, principalmente a la gobernadora Libia Dennise García, como a la alcaldesa Samantha Smith, así como a la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez.

También aprovecharon para demandar mayor seguridad para los estudiantes y anunciaron que llevarán a cabo una manifestación este lunes 28 de septiembre durante el desfile conmemorativo de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas.

“Consideramos que la falta de respuestas suficientes ante estas preocupaciones ha generado un profundo malestar dentro de la comunidad estudiantil. A ello se suman las recientes denuncias sobre presuntas agresiones cometidas por elementos de la Policía Municipal contra estudiantes, hechos que deben ser investigados y esclarecidos plenamente”, se lee en una de sus publicaciones.

Universidad de Guanajuato respalda a estudiantes

A través de un comunicado de prensa, la Universidad de Guanajuato expresó su solidaridad y respaldo a los estudiantes involucrados en los hechos de presunto abuso policial.

Al respecto, detalló que fueron seis jóvenes los que fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, cuatro de ellos estudiantes con inscripción vigente y uno más participando en cursos libres de la institución.

Por otra parte, las autoridades universitarias informaron que están en comunicación con los familiares de los jóvenes y que mantienen seguimiento a la situación, con el propósito de conocer su estado y brindar, desde el ámbito de sus atribuciones, el acompañamiento que corresponda.

“Ante las imágenes, testimonios y señalamientos que han circulado públicamente sobre lo ocurrido, la Universidad de Guanajuato considera indispensable que los hechos sean esclarecidos de manera objetiva y conforme a derecho por las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la integridad de las personas involucradas”, se lee en su comunicado.

Separan de su cargo a policías involucrados

Por último, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guanajuato informó que tras la detención del grupo de estudiantes, separaron inmediatamente de sus funciones a sus elementos involucrados, mientras se esclarecen los hechos.

“A las y los jóvenes de nuestra comunidad universitaria: los escuchamos. Sus preocupaciones serán atendidas y estos hechos serán investigados con seriedad y transparencia”, se lee en el comunicado.

Por último, las autoridades aseguraron que se investigará lo ocurrido.

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