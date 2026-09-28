¡Gratis! Mujeres de 30 a 64 años podrán hacerse prueba de VPH en Veracruz

Veracruz invita a mujeres a realizarse gratis la prueba de VPH. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 28 de septiembre de 8:00 a 14:00 horas se realizará una jornada gratuita para la detección oportuna del cáncer cervicouterino en los Centros de Salud IMSS-Bienestar de Veracruz, donde mujeres de 30 a 64 años podrán realizarse una prueba para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH).

¿Quiénes pueden realizarse la prueba de VPH?

Las mujeres de 30 a 64 años podrán acudir al Centro de Salud IMSS-Bienestar más cercano para solicitar la prueba de detección del VPH.

Como parte de la jornada se ofrecerá la posibilidad de realizar una autotoma de VPH, procedimiento que permite identificar oportunamente la presencia del virus y, cuando sea necesario, facilitar el acceso a atención médica.

La detección temprana permite identificar posibles factores de riesgo y recibir seguimiento médico de manera oportuna, como parte de las acciones para prevenir el cáncer cervicouterino.

¿Qué recomendaciones deben seguir antes de la prueba?

Para realizar la autotoma de VPH, las autoridades de salud recomiendan considerar las siguientes indicaciones:

No acudir durante el periodo menstrual

Evitar relaciones sexuales durante las 24 horas previas a la prueba

a la prueba Acudir de dos a tres meses después del último parto

Las mujeres interesadas pueden acudir al centro de salud más cercano durante el horario establecido para conocer el procedimiento y recibir orientación.

¿Por qué es importante detectar el VPH?

El Virus del Papiloma Humano está relacionado con el desarrollo del cáncer cervicouterino, por lo que su detección permite identificar a las mujeres que requieren seguimiento y atención médica.

Durante la jornada también se brindará información sobre la importancia de realizarse los estudios correspondientes, las medidas de prevención del cáncer cervicouterino y los servicios disponibles en las unidades de salud.

La invitación es para que aprovechen la jornada de prevención

La invitación es para que las mujeres que cumplan con los requisitos aprovechen esta jornada gratuita y acudan a los Centros de Salud IMSS-Bienestar de Veracruz.

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