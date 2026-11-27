Idrissi marcó dos golazos en la victoria de Pachuca ante Chivas | Imago7

Oussama Idrissi fue la figura de los Tuzos en el Estadio Hidalgo. Luego de que el Pachuca remontara y venciera 2-1 a las Chivas en la Bella Airosa, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El futbolista marroquí marcó dos golazos para darle el triunfo a su equipo y buscarán cerrar la eliminatoria en Guadalajara.

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