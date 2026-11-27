Bárbara de Regil foto: Cuartoscuro

Bárbara de Regil visitó el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México para dar una clase de ejercicio a las mujeres privadas de la libertad.

Fue a través de redes sociales que la diputada Rebeca Peralta compartió el encuentro de la actriz e influencer, agradeciendo su disposición para participar en la actividad en favor de las mujeres dentro del centro penitenciario.

En imágenes compartidas en redes sociales se puede ver a Bárbara y a las reclusas siguiendo sus movimientos, asimismo, la actriz explicó que inicialmente le habían solicitado enviar un video a las internas, pero decidió acudir personalmente para compartir una sesión de ejercicio.

“Cuando me dijiste que les mande un video, me dieron todas las ganas mejor de venir y regalarles 50 minutos de ejercicio y de movimiento. Así que gracias a ti por invitar”, expresó la actriz.

Bárbara de Regil da clase de ejercicio en Santa Martha Acatitla

En la publicación, la legisladora agradeció el apoyo de la actriz y aseguró que este tipo de actividades contribuyen al bienestar físico y emocional de las mujeres privadas de la libertad, fortaleciendo los hábitos saludables.

“Gracias Bárbara por tu tiempo y disposición para sumarte a estas acciones en favor de las mujeres de este centro”, se lee.

Asimismo, agradeció a Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por las facilidades brindadas para la realización de la actividad.

¿Quién es Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil es una actriz mexicana nacida el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México, quien alcanzó popularidad por protagonizar la versión mexicana de la serie Rosario Tijeras.

Además de su carrera en la actuación, ha ganado presencia en redes sociales por compartir rutinas de ejercicio, recomendaciones de alimentación y mensajes de motivación, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del mundo del fitness en México.

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