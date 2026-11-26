Aaron Rodgers fuera de los Steelers Foto: AFP

Los Pittsburgh Steelers anunciaron este miércoles 25 de noviembre de 2026 la salida del quarterback Aaron Rodgers, luego de que este último criticara al entrenador Mike McCarthy.

La decisión llegó después de que el cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL criticara públicamente al head coach durante una aparición en el programa “The Pat McAfee Show”, de ESPN.

Entre sus señalamientos, aseguró que McCarthy se quedaba dormido durante las reuniones, faltaba a actividades del equipo y no estaba cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades.

El anuncio puso fin a la segunda etapa de Rodgers con Pittsburgh, equipo al que llegó con la intención de cerrar su carrera profesional.

La franquicia confirmó su liberación mediante un breve comunicado publicado en su cuenta de X.

“Hemos liberado al mariscal de campo Aaron Rodgers”, publicaron en la red social.

La controversia comenzó un día antes, cuando los Steelers informaron que Rodgers no sería titular para el partido del viernes contra los Denver Broncos y que Mason Rudolph ocuparía su lugar.

¿Qué dijo Aaron Rodgers sobre Mike McCarthy?

Durante su participación en “The Pat McAfee Show”, Rodgers explicó que sus diferencias con McCarthy venían desde meses atrás, incluso desde el campamento de entrenamiento.

El quarterback relató que el pasado miércoles 18 de noviembre coincidió con el entrenador en una reunión de quarterbacks.

Según su versión, McCarthy llegó tarde, se sentó y comenzó a quedarse dormido hasta que empezó a roncar, Rodgers aseguró que el episodio se repitió minutos después y que el entrenador abandonó la sala.

También señaló que McCarthy faltó a una reunión ofensiva el jueves, no acudió a un recorrido táctico el viernes y se ausentó de una reunión matutina el sábado.

Sin embargo, uno de los momentos que más molestó al quarterback ocurrió durante el descanso del partido contra los Philadelphia Eagles, disputado el domingo 22 de noviembre.

Rodgers afirmó que, al terminar una charla con los jugadores, McCarthy cerró la reunión con la frase: “1, 2, 3, Packers”, en referencia a los Green Bay Packers, equipo que dirigió entre 2006 y 2018.

Para el jugador, este episodio fue el punto de quiebre en la relación con el entrenador, pues consideró que había perdido la confianza de parte de la plantilla.

Rodgers también aseguró que había hablado directamente con McCarthy sobre sus preocupaciones y que le planteó la posibilidad de cambiar las responsabilidades de las jugadas ofensivas.

“Si intentas mandarme a la banca o no cambias las llamadas de jugadas, entonces simplemente deberías liberarme”, explicó sobre la conversación que sostuvo con el entrenador.

El mariscal también dijo que no tenía intención de regresar a Pittsburgh: “A estas alturas, no voy a volver a Pittsburgh. Ese barco definitivamente ya zarpó”.

¿Qué respondió Mike McCarthy a las acusaciones de Aaron Rodgers?

Después de las declaraciones del quarterback, Mike McCarthy ofreció una conferencia de prensa en la que respondió a algunos de los señalamientos.

El entrenador confirmó que existió un ultimátum por parte de Rodgers y sostuvo que la decisión de enviarlo a la banca fue suya.

“Hubo un ultimátum que claramente estaba fuera de sus responsabilidades”, explicó McCarthy al referirse a las diferencias que tuvieron durante la semana.

Sobre la acusación de que se quedó dormido durante las reuniones, el entrenador no ofreció una respuesta directa.

Sin embargo, al ser cuestionado por el episodio de “1, 2, 3, Packers”, reconoció que fue un momento vergonzoso y lo relacionó con la intensidad emocional del partido y las largas jornadas de trabajo.

McCarthy también rechazó la versión de Rodgers sobre la falta de comunicación, aseguró que hubo varios intentos de contactarlo y que también existió comunicación con el representante del jugador.

El entrenador evitó revelar detalles de las conversaciones privadas que sostuvo con el quarterback y defendió su capacidad para dirigir al equipo.

¿Cuáles son los números de Aaron Rodgers con los Steelers?

Rodgers llegó a Pittsburgh en 2025, después de su paso por los New York Jets, con la intención de aportar su experiencia a una franquicia que buscaba competir en la Conferencia Americana.

En su primera temporada con los Steelers disputó 16 partidos, completó 327 de 498 pases, consiguió 3 mil 322 yardas y lanzó 24 touchdowns.

El equipo terminó aquella campaña con marca de 10 victorias y seis derrotas, aunque fue eliminado por los Houston Texans en la ronda de comodines de los playoffs.

Para 2026, Rodgers regresó con un contrato de un año. Sin embargo, sus números fueron diferentes durante los 10 partidos que disputó antes de su salida:

220 pases completos de 361 intentos.

2 mil 241 yardas por pase.

16 touchdowns.

Seis intercepciones.

De acuerdo con los registros publicados por los Steelers, el quarterback suma 22 temporadas en la NFL, con 9 mil 104 pases completos, 68 mil 515 yardas y 543 touchdowns en su carrera.

¿Qué sigue para Aaron Rodgers tras su salida de Pittsburgh?

La salida de los Steelers no significa necesariamente que Rodgers haya terminado su trayectoria en la NFL.

Tras su liberación, el quarterback quedó disponible para ser reclamado por cualquiera de las otras franquicias de la liga mediante el proceso de “waivers”. Si ningún equipo lo reclama, podrá convertirse en agente libre y negociar con otra organización.

No obstante, el propio Rodgers había adelantado que la temporada 2026 sería la última de sus 22 años como profesional, por lo que todavía no está claro si buscará continuar su carrera en otro equipo.

Mientras tanto, Pittsburgh deberá afrontar su siguiente compromiso sin el veterano quarterback.

Mason Rudolph será el titular ante los Denver Broncos este viernes 27 de noviembre, con Will Howard como suplente.

La salida de Rodgers marca el final de una reunión que generó expectativas por su historia con McCarthy, con quien ganó el Super Bowl XLV cuando ambos formaban parte de los Green Bay Packers.

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