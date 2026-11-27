Encuentro Nacional apoya el turismo comunitario. Foto: Melina Ochoa

Con la participación de más de mil 500 asistentes provenientes de las 32 entidades federativas y los 177 Pueblos Mágicos del país, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la ceremonia de inauguración del octavo Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, que tiene como objetivo impulsar la comercialización directa del turismo comunitario.

“Más de 400 experiencias que no habían tenido la oportunidad de poder comercializar de manera turística en un encuentro, en donde enaltecemos y ponemos en el centro a las personas vivas, a nuestro patrimonio cultural e inmaterial”, dijo Rodríguez.

Turismo comunitario: más de 400 experiencias buscan comercializar su oferta

Acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que el evento incorpora por primera vez el concepto de turismo comunitario. Este enfoque reúne a más de 400 experiencias que anteriormente no contaban con plataformas para comercializar su oferta de manera directa; generar negocios concretos, talleres de capacitación y rutas turísticas que fortalezcan la economía local de mujeres, jóvenes y hombres en los municipios.

Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos apuesta por la sustentabilidad

Esta edición marca un precedente al convertirse en el primer encuentro sustentable, ya que la totalidad de los stands fueron fabricados con cartón reciclable para que los Pueblos Mágicos puedan reutilizarlos posteriormente como módulos de información turística.

“Este encuentro por primera vez tiene la función de conectar no solo comunidades, experiencias, sino comercializar de manera directa; que aprendamos y nos capacitemos a poder ser sostenibles. Y algo que no habíamos mencionado en las ruedas de prensa anterior o en los eventos: es el primer encuentro sustentable. Felicidades al Gobierno de Tamaulipas, es un gran ejemplo que sí se puede. Todos los stands están hechos de cartón reciclable”, detalló.

Tampico registra crecimiento en la llegada de visitantes

La funcionaria federal destacó que Tampico registra un crecimiento superior al 5% en la llegada de visitantes, destacando la capacidad de la entidad para desarrollar nuevos productos turísticos y consolidarse como sede de eventos de alcance nacional.

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